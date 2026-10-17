Monterrey vs Pachuca: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Monterrey recibe a Pachuca en el cierre de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Monterrey y Pachuca se enfrentan en el único partido de la Jornada 12 de la Liga MX programado para este domingo 18 de octubre, un partido de los llamados de seis puntos para ambos equipos por su posición en la clasificación.

El Estadio BBVA recibe el encuentro entre Rayados y Tuzos, equipos entre los que solamente hay un punto de diferencia. La Pandilla ocupa el decimoprimer puesto con 14 unidades, mientras que los hidalguenses son decimoterceros con 13, por lo que ambos están fuera de zona de Liguilla.

Seguimos preparándonos para la Jornada 12.👊🏼🔥⚽ pic.twitter.com/gxTUliM6o5 — Rayados (@Rayados) October 16, 2026

El Monterrey viene de empatar 1-1 como visitante contra el América, mientras que el Pachuca rescató una agónica igualada de 3-3 ante el Necaxa en el Estadio Hidalgo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Monterrey vs Pachuca?

El partido entre Monterrey y Pachuca, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, se jugará este domingo 17 de octubre, en el Estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por la señal de ViX.

Fecha : Domingo 18 de octubre

Hora : 19:00

Estadio : BBVA

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Monterrey y Pachuca

MONTERREY : Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Fidel Ambriz, Luca Orellano, César Garza, Jesús Corona y Hugo Cuypers.

PACHUCA: Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Elías Montiel; Kenedy, Alan Bautista, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

📍 | Instalados ya en la Sultana del Norte pic.twitter.com/YGdIzGOXy8 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 17, 2026

Hegemonía de Pachuca sobre Monterrey

El Pachuca llega al juego de este domingo con una racha de cuatro victorias en fila sobre el Monterrey en cualquier cancha.

Rayados no vence a Tuzos desde la Jornada 1 del Apertura 2024, cuando se impuso por marcador de 1-0 en duelo desarrollado en el Estadio Hidalgo.

El triunfo más reciente del Monterrey sobre el Pachuca en el Estadio BBVA ocurrió en la Fecha 6 del Clausura 2024, por pizarra de 3-2.

El Gigante de Acero le trae buenos recuerdos a los hidalguenses, pues ahí se proclamaron campeones del Clausura 2016 con un gol de Víctor Guzmán en tiempo de compensación, cuando los tiempos extra eran inminentes.

EVG