Chivas rescata un punto en casa ante Tigres; Santos humilla a Querétaro: resumen y goles

Chivas rescató un punto como local ante Tigres en la Fecha 12 de la Liga MX.

Chivas empató 1-1 en el Estadio AKRON contra Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2026, en un encuentro en el que vino de atrás, pues se había ido al descanso con desventaja. El resultado deja al Rebaño con 20 puntos y una racha de cuatro juegos sin ganar.

El argentino Juan Brunetta puso en ventaja a los de la UANL al minuto 36, cuando convirtió el 1-0 con un disparo raso de zurda tras una asistencia de Diego Lainez, quien recuperó un balón y comenzó un contragolpe.

🔥 ¡Así el gol de Jordan para igualar el marcador! ¡Por el segundo, Rebaño! 😤 pic.twitter.com/MontBLYr55 — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2026

También Brunetta dejó a los felinos con un elemento menos en la compensación de la primera parte por una falta sobre Leonel Calderón.

Jordan Carrillo consiguió el empate para Chivas con un tiro raso de derecha en el centro del área al minuto 77, tras una asistencia de Bryan González. Fue el primer gol del expuma con los rojiblancos.

Santos golea al Querétaro

En el partido que se jugó de manera simultánea, Santos derrotó 5-0 al Querétaro en el Estadio Corona, con lo que consiguió su quinta victoria de la campaña para confirmar su resurgimiento en el Apertura 2026.

Un triplete de Tahiel Jiménez (29’, 63’ y 93′) y tantos de Eduardo Aguirre (44′) y Javier Güemez (87’), éste último de penalti, le dieron los tres puntos a los Guerreros.

Fue el quinto triunfo en fila para Santos en el Apertura 2026, racha que comenzó con el 2-1 conseguido sobre FC Juárez en la Jornada 8.

EVG