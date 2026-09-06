Álvaro Fidalgo le encomienda a Carlos Álvarez una desafiante misión con el América (VIDEO)

Álvaro Fidalgo le llamó por teléfono a Carlos Álvarez, el nuevo fichaje del América, para revelarle que lucirá el número 8, dorsal histórico con los de Coapa, pues el Maguito y Carlos Reinoso, considerado la máxima leyenda del club, lo lucieron, por lo que el reto para el mediocampista español es enorme.

“Oye, ¿y el 8?”, le preguntó el exjugador del Levante al seleccionado nacional, quien le respondió “yo lo tenía prestado, pero hablé con su dueño, Carlos Reinoso, y me dijo que ahora es tuyo también”.

Un número con historia. Un nuevo 8 listo para escribir la suya. 8️⃣



Carlos, ahora es tu turno. 🦅 pic.twitter.com/5NXENVLLAB — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

Emocionado tras escuchar la buena nueva que le reveló Álvaro Fidalgo, Carlos Álvarez le aseguró que “lo voy a llevar con orgullo, sacrificio y sobre todo con mucha responsabilidad, que sé que es un dorsal histórico en el club”.

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Álvaro Fidalgo le desea éxito a Carlos Álvarez en el América

Al final de la llamada, Álvaro Fidalgo le deseo éxito a Carlos Álvarez en su nueva etapa como futbolista con el América y manifestó su confianza en que el español tenga éxito con el equipo azulcrema.

“No tengo duda que va a ser así. Te deseo muchísimo éxito, Carlos, y ahora te toca escribir tu propia historia con este número”, le dijo el Maguito a Magic Carlitos, quien respondió “Gracias, Álvaro, estamos en contacto”.

Tu historia comienza aquí, Carlos 💙💛



¡Momento de hacer brillar este histórico número! 8️⃣ pic.twitter.com/vbpo5WXAn7 — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

¿Cuándo podría debutar Carlos Álvarez con el América?

El español Carlos Álvarez podría tener sus primeros minutos con el América en el clásico joven contra Cruz Azul, duelo programado para llevarse a cabo el próximo 12 de septiembre en el Estadio Azteca.

El exfutbolista del Levante debutaría en uno de los juegos más importantes de la campaña para los de Coapa, que se medirán ante La Máquina en cotejo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El escenario para el debut de Carlos Álvarez con el América luce inmejorable, pues los dirigidos por Guillermo Almada llegarán invictos al choque ante los cementeros y también con un juego pendiente, pues su compromiso de la Fecha 6 frente a Xolos se aplazó por su participación en las semifinales de la Leagues Cup.

EVG