Cruz Azul rescata empate ante Pumas en vibrante duelo lleno de goles en Ciudad Universitaria; resumen

Pumas y Cruz Azul regalaron un entretenido y emocionante juego en la cancha del Olímpico Universitario.

El Cruz Azul arruinó lo que parecía ser una noche mágica para Pumas en Ciudad Universitaria, que fue testigo de un vibrante empate a tres anotaciones en la reedición de la final de la Liga MX, duelo con el que concluyó la Jornada 11 del Apertura 2026.

El equipo felino salió en busca del arco rival desde el arranque del encuentro y encontró su recompensa muy rápido, luego de que al minuto 10 se puso en ventaja gracias a una gran definición de Juninho, quien dejó sin oportunidad a Kevin Mier con un zurdazo raso tras recibir un pase de César Huerta en un contraataque.

¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



Christian Ebere pone el 3-3 en C.U.



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¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



Andrés Montaño acerca a Cruz Azul.



¡Tenemos partido, señores!



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Fue precisamente el Chino el que logró el segundo gol para los de casa, cuando al 16’ sacó un fusil de izquierda a pase de Juninho para clavar el balón en el ángulo. Fue el primer gol del tapatío desde su regreso a las filas del equipo auriazul tras su aventura en Bélgica con el Anderlecht. Huerta fue amonestado al 26’ por juego peligroso sobre Jorge Rodarte.

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Noche de contrastes para el Chino Huerta

La Máquina tocó a puerta por primera ocasión en el duelo hasta el minuto 29 con un potente remate de Gabriel Fernández, pero Keylor Navas impidió la caída de su marco con un atajado.

Fue una noche contrastante para el Chino Huerta, que al 37’ fue expulsado por doble amonestación tras elevar de más su pierna en la disputa de la esférica, pero impactó en el rostro de Jorge Rodarte. Apenas dos minuto antes había tenido una barrida providencial a un tiro del Toro Fernández en la acción más clara de los cementeros hasta el momento.

¡GOL FALLADO ES GOL EN CONTRA! 😱



Robert Morales aplica la ley y pone el 3-1 en C.U.



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¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



Aguistín Palavecino pone el primero en la cuenta de los 'Celestes'



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Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica justo antes del descanso, cuando el argentino Agustín Palavecino abatió a Keylor Navas con un fuerte disparo de derecha en el centro del área a pase de cabeza de Jorge Rodarte.

El poste le negó a los de La Noria el empate y en esa misma jugada Robert Morales consiguió el tercer tanto de la noche para Pumas, al aprovechar un error de Jesús Orozco Chiquete en un contragolpe al minuto 49.

Erik Lira y Agustín Palavecino tuvieron las primeras llegadas de Cruz Azul, ambos con tiros de derecha que pasaron apenas a un costado del arco defendido por Keylor Navas.

Cruz Azul le arruina la noche a Pumas en Ciudad Universitaria

El palo volvió a negarle la gloria a los celestes al minuto 61 con un remate de cabeza de Andrés Montaño tras un centro de Agustín Palavecino.

Pero poco tiempo después, precisamente Montaño aprovechó un rebote en tras un espectacular testarazo de Nico Ibáñez para acercar a Cruz Azul al 64’.

Christian Ebere consiguió la igualada para los dirigidos por Joel Huiqui al minuto 85, al cerrar la pinza en el área con un toque de derecha tras asistencia de Nico Ibáñez.

Próximos juegos de Pumas y Cruz Azul

Pumas volverá a las canchas el próximo viernes 16 de octubre, cuando se meta a la cancha del Estadio Azteca para medir fuerzas ante los Potros de Hierro del Atlante.

Un día después, el Cruz Azul, también en el Coloso de Santa Úrsula, recibe a los Bravos, que ocupan el último puesto de la clasificación con cuatro unidades.

EVG