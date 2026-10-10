¿Pumas o Cruz Azul? Paco Palencia elige entre ambos y da su pronóstico para el juego de la Jornada 11

Paco Palencia es una voz autorizada para hablar de la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul, pues jugó en ambos clubes, con los dos fue campeón y vivió momentos importantes, por lo que externó su sentir por cada uno de ellos previo al juego de la Jornada 11 del Apertura 2026.

El también exseleccionado nacional aseguró tenerle mucho cariño a las dos instituciones, por lo que le resulta complicado escoger entre ambas, pues con La Máquina comenzó su andar en las canchas y con los felinos puso fin a su carrera.

“Es un cariño muy grande por los dos, pero diferente. Con uno inicias tu carrera y con el otro la terminas. Es como preguntar a quién quieres más, si a tu papá o a tu mamá, o a cuál de tus hijos quieres más. Cada uno tiene algo especial. A los dos los quiero muchísimo, así que es muy difícil elegir”, confesó Paco Palencia en charla con FOX, donde actualmente funge como analista y comentarista.

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Palencia ve más cerca un bicampeonato de Cruz Azul

A pesar de que Cruz Azul ha batallado en el Apertura 2026 juega este torneo con la misión de buscar el bicampeonato, algo que Paco Palencia ve más factible que el final de los 15 años de Pumas sin ser campeón.

“Por cómo estaban jugando los equipos antes del parón por la fecha FIFA, veo mucho más cerca a Cruz Azul del bicampeonato que a Pumas de terminar con tantos años sin ser campeón. Esto puede cambiar después del descanso, pero, hasta ese momento, la diferencia estaba en el estilo de juego”, comentó al respecto el ‘Gatillero’.

Palencia elige entre Pumas y Cruz Azul para revivir momentos

Ante la pregunta de con qué equipo le gustaría revivir una etapa, Paco Palencia reiteró que disfrutó todo lo conseguido con Pumas y Cruz Azul, pero admitió que se remontaría a la Copa Libertadores de 2001, en la que fue subcampeón con los cementeros.

“No podría elegir fácilmente entre la Copa Libertadores, el campeonato de 1997 con Cruz Azul —después de 17 años sin título— o los campeonatos con Pumas, que llevaba mucho tiempo sin ser campeón. Son recuerdos muy importantes. Pero, si tengo que quedarme con uno, elegiría la Copa Libertadores”, profundizó Palencia Hernández, quien también jugó en Chivas, otro de los grandes del futbol mexicano.

Con Cruz Azul, Paco Palencia ganó una Copa México (1996-1997), una Liga MX (Invierno 1997) y dos Concachampions (1996 y 1997), mientras que con Pumas conquistó dos títulos de liga (Clausura 2009 y Clausura 2011).

EVG