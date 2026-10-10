Max Verstappen se enfrentará a la leyenda Valentino Rossi en una carrera de Gran Turismo

Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, y Valentino Rossi, nanocampeón de motociclismo, se enfrentarán en el GT World Challenge Europe, en la última fecha del certamen, que se realiza del 16 al 18 de octubre.

La leyenda de la F1 y del MotoGP se enfrentarán en una carrera de Gran Turismo. El volante neerlandés se subirá a un Mercedes-AMG GT3 y el expiloto de motos italiano manejará un BMW M4 GT3.

El GT World Challenge Europe es el campeonato de automovilismo de Gran Turismo (GT) más prestigioso y competitivo del mundo. Se disputa exclusivamente en coches de la categoría FIA GT3, que son superdeportivos de producción modificados para carreras. Su usan algunas de las marcas más importantes del motor como Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes-AMG, Lamborghini, McLaren y Aston Martin.

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Valentino Rossi deja el motociclismo por el automovilismo

El GT World Challenge Europe se ha convertido en la casa de Valentino Rossi en 4 ruedas. Luego del retiro del Doctor del motociclismo dio el salto al automovilismo profesional compitiendo de tiempo completo en esta categoría (pilotando para el Team WRT con un BMW M4 GT3), consiguiendo sus primeros podios y victorias en coches dentro del GT World Challenge.

Rossi se retiró del MotoGP en 2021 como una auténtica leyenda, uno de los pilotos de motos más grandes de todos los tiempos. Rossi dominó el Mundial de Motociclismo durante dos décadas. Durante sus 26 temporadas en el Campeonato Mundial (1996-2021), el italiano acumuló cifras y récords legendarios.

Ganó un total de 9 títulos mundiales repartidos en cuatro categorías distintas. Siete de ellos fueron dentro de MotoGP en la categoría reina (500cc), uno en categoría 250cc y otro más en 125cc.

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