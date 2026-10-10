Protestas de aficionados se salen de control en pleno partido entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao (VIDEO)

El juego entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao se suspendió por protestas de los aficionados.

Los aficionados del Rayo Vallecano detuvieron el partido de la Jornada 8 de LaLiga contra el Athletic Bilbao este sábado al lanzar aviones de papel y otros objetos al campo de Vallecas, lo que obligó a que el encuentro se suspendiera.

Los hinchas, descontentos con la gestión del propietario y presidente del club, Raúl Martín Presa, primero lograron que el duelo se detuviera con el marcador aún 0-0 después de 13 minutos, cuando los jugadores del Rayo también se acercaron a la banda.

El locutor del estadio advirtió a los 20 minutos que el partido sería suspendido si continuaban las protestas.

🚨🚨| BREAKING: Rayo Vallecano vs Athletic Club in LaLiga was SUSPENDED.



The fans were throwing paper planes, rubber balls, sandwiches, and even a seat onto the pitch at Vallecas. pic.twitter.com/ru3hMiayzW — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Juego se reanuda, pero las protestas no paran

El juego se reanudó al minuto 24, pero se detuvo de nuevo poco tiempo después. Los futbolistas y los árbitros abandonaron el campo mientras los aficionados corearon cánticos contra Presa.

Los jugadores Óscar Valentín e Isi Palazón hablaron con integrantes de los “ultras” Bukaneros —aficionados radicales— detrás de una de las porterías, desde donde provenían muchos de los objetos, incluidas pequeñas pelotas de goma.

Ambos equipos regresaron al campo y calentaron antes de que el partido se reanudara otra vez tras una pausa de 10 minutos. Pero volvió a detenerse apenas segundos después, cuando se lanzaron más objetos al terreno de juego.

⚪️🔴 | Lanzamiento de bolas y aviones de papel en Vallecas en forma de protesta contra Martín Presa. 🤬🛩️



🗣️ En el minuto 13 se inició el lanzamiento acompañado del cántico “¡Presa vete ya!”



🏟️ Rayo Vallecano - Athletic Club pic.twitter.com/crQVQ5HrVI — Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026

El árbitro habló con la policía, luego con los entrenadores de ambos equipos y con varios directivos en el centro del campo antes de indicarle a ambos clubes que abandonaran la cancha.

“El partido se suspende definitivamente por decisión del árbitro a recomendación de la policía”, comunicó el Rayo Vallecano en una publicación en redes sociales.

Los aficionados del Rayo reaccionaron con aplausos. Los jugadores del Athletic de Bilbao aplaudieron a sus aficionados. Muchos de los seguidores visitantes también estaban entre los hinchas del Rayo.

EVG