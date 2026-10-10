César Montes marca un GOLAZO en su regreso a las canchas con el Lokomotiv Moscú (VIDEO)

César Montes hizo gol en su vuelta a las canchas con el Lokomotiv Moscú.

El defensa mexicano César Montes tuvo un gran regreso a las canchas con el Lokomotiv Moscú este sábado, pues lo hizo con gol en el triunfo de 5-0 de su equipo como visitante en la cancha del Fakel Voronezh, en la Jornada 10 de la Liga Premier de Rusia.

El seleccionado tricolor consiguió su anotación al minuto 49 para marcar el 3-0 parcial en favor de los moscovitas, al definir con un toque de primera intención de derecha en el área.

⚽️ 49' | César Montes



👉🏻 Con este gol aumenta la diferencia a favor de los ferroviarios.



Fakel 0-3 Lokomotiv #VamosLoko 🚂❤️💚



Vía 📲 MatchTV https://t.co/0xzlRNoCxi pic.twitter.com/3qTxco06FH — Lokomotiv El Salvador (@zmey316) October 10, 2026

César Montes conectó el balón como si se tratara de un delantero, pues lo conectó antes de que el mismo tocara el césped. El mexicano, quien completó los 90 minutos, no jugaba con el Lokomotiv Moscú desde el 6 de septiembre, en el empate 1-1 contra el KS Samara.

César Montes reaparece tras la Fecha FIFA

César Montes tuvo un exitoso regreso a las canchas luego de que no pudo jugar con la Selección Mexicana en la reciente Fecha FIFA.

Un desgarro muscular en el glúteo medio dejó al ‘Cachorro’ fuera de la primera concentración del Tricolor en el nuevo proceso bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.

César Montes reapareció este fin de semana con el Lokomotiv Moscú y su vuelta a las canchas no pudo ser mejor, pues consiguió su primer gol de la temporada.

El 5-0 logrado en la cancha del Fakel Voronezh le permitió al equipo moscovita conseguir apenas su segundo triunfo de la Temporada 2026-2027 en la Liga Premier de Rusia, en la que su cosecha es de 10 puntos tras 10 Jornadas.

EVG