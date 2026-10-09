Memote Martínez se estrena con un golazo con Tigres y hace explotar a la afición en el duelo ante Toluca (VIDEO)

Memote Martínez celebra su primer gol con los Tigres ante el Toluca, en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

Los Tigres tuvieron probablemente los mejores 45 minutos en la era de Víctor Manuel Vucetich como su entrenador, además que respondieron sus refuerzos. Tras pase de Emiliano Gómez, el delantero Guillermo Martínez marcó su primera diana con la playera de los regios.

Al medio tiempo el cuadro de la UANL se fue arriba en el marcador 2-1, gracias a una diana de Juan Brunetta al 6′ y del Memote al 38′. El ariete mundialista con México en Norteamérica 2026 empujó el balón al fondo de la red tras una asistencia que lo dejó prácticamente con el arco vacío.

SE ESTRENA MEMOTE



Guillermo Martínez remató un pase soberbio de Emi Gómez, y se estrenó con #TigresUANL al 37'

pic.twitter.com/NRJEisF1BX — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) October 10, 2026

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