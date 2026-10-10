Así fue el choque que Checo Pérez tuvo con Lance Stroll en el Sprint del Gran Premio de Singapur de F1 (VIDEO)

Un choque con Lance Stroll dejó a Checo Pérez fuera del Sprint del Gran Premio de Singapur de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de la escudería Cadillac, quedó fuera del Sprint del Gran Premio de la Fórmula 1 (F1) 2026 después de sufrir un choque con el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin.

El incidente ocurrió en la curva 16 del Circuito urbano de Marina Bay, después de que el volante canadiense intentó rebasar a Pérez Mendoza. Pero al momento de girar no se dio cuenta de la presencia del tapatío, lo que derivó en el impacto y el abandono de ambos.

Checo Pérez logró llegar a boxes, pero los ingenieros de Cadillac decidieron que no continuara y optaron por preparar el monoplaza del mexicano para la clasificación del Gran Premio de Singapur.

La reacción de Checo Pérez tras su choque con Lance Stroll

El jalisciense Checo Pérez aseguró que lo tomó por sorpresa el intento de rebase de Lance Stroll, por lo que ya era muy tarde cuando se percató de ello.

“Estaba por la parte interna de la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí. Cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera hacer”, declaró ante la prensa el piloto de Cadillac.

Checo Pérez sigue sin sumar con Cadillac

El mexicano Checo Pérez todavía no ha sumado en lo que va de la F1 2026, su primera temporada con Cadillac.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se unió a la debutante escudería estadounidense a partir de esta campaña luego de que en la de 2025 se tomó un año sabático tras su salida de Red Bull.

Checo Pérez intentará conseguir sus primeros puntos con Cadillac en el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima fecha de la Fórmula 1 2026.

EVG