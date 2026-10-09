Tigres vence al líder Toluca en casa con doblete de Brunetta y se estrena el Memote; Resumen

Una acción del Tigres vs Toluca, Jornada 11 del AP 2026 de la Liga MX

En un partidazo en la cancha del Estadio Universitario (Volcán), los Tigres vencieron 3-2 al Toluca como parte de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con gol de Guillermo Martínez y doblete de Juan Brunetta, el conjunto felino obtuvo su tercera conquista del semestre. Mientras que los Diablos Rojos, que llegaron como líderes, cedieron el primer puesta de la competencia ante el América, que pasa a la cima por mejor diferencia de goles.

El Toluca tuvo un mal inicio en el partido y los Tigres aprovecharon. Temprano en el duelo Brunetta abrió el marcador a los seis minutos. Después, casi cerrando la primera parte, el Memote se estrenó como elemento de los Incomparables.

¡Gool de Tigres!



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¡Gool de Tigres!



Se juntan los refuerzos del equipo felino para con una contra anotar el segundo#MásAcciónMásDiversión #TigresToluca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/MHjb1w7H2j — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 10, 2026

Turco Mohamed expulsado al medio tiempo

El entrenador argentino Antonio Mohamed, de los Diablos Rojos, se fue expulsado en el partido por reclamarle fuertemente al árbitro del partido. El Turco, fiel a su estilo, se marchó metiéndose con la afición de los Tigres, recordando su pasado como Rayado y su rivalidad con los felinos.

El Turco Mohamed, cuando se marchaba al vestidor, iba haciéndole un gesto a los hinchas Incomparables. Levantó la mano y les hizo una seña con los dedos en forma de “2”, recordando los títulos que le ganó a su equipo; una Liga MX y una Concachampions.

¡Gool del Toluca!



Viñas de media vuelta para marcar y empatar el marcador en el volcán#MásAcciónMásDiversión #TigresToluca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkXjfe pic.twitter.com/ZXdsGOf6n7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 10, 2026

El siguiente partido de los Tigres en la campaña es ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, en la Fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El cotejo se realiza en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado.

Del otro lado, los Diablos Rojos del Toluca, en la misma jornada del campeonato mexicano, se enfrentan al Atlético de San Luis en el Estado de México.

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