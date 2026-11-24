Perfecto es la palabra que puede describir el arranque de la participación de la Selección Mexicana Sub-17 en la Copa del Mundo de la especialidad. El equipo dirigido por Jurgen Castañeda goleó 4-0 a Camerún para sumar su segunda victoria al hilo en el certamen.

El primer tiempo del compromiso terminó 0-0 en una de las canchas del Aspire Zone y con pocas jugadas de peligro por ambos bandos. Aunque el conjunto africano mantuvo más la pelota en su posesión y realizó más tiros que el conjunto Tricolor.

#Sub17 | ¡Victoria contra Camerún! 🙌



Segundo triunfo en Qatar 2026 y amarramos el pase a la siguiente ronda. 👊



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Sin embargo, los futbolistas aztecas salieron en una mejor versión para la parte complementaria y desplegaron sobre el terreno de juego un planteamiento que terminó por vencer a su similar de Camerún.

Primero apareció Miguel Rivera que al 51′ de juego en un tiro de esquina logró rematar dentro del área para mandar a guardar la esférica y abrir el marcador. Seis minutos más tarde se confirmó un penalti para la Selección Mexicana y Adán Sánchez fue el encargado de cambiarlo por gol para aumentar la ventaja y darle más ánimos a sus compañeros de cara al cierre del juego.

Gerson Gutiérrez fue uno de los mejores jugadores del partido ante Camerún con su doblete al 75′ y 80′ de tiempo corrido para cerrar la goleada del equipo mexicano. Con este resultado llegan a seis puntos y ya no pueden ser eliminados en fase de grupos.

#Sub17 | ¡Lo grita Adán Sánchez, lo grita todo un país! 🔥



Nuestro 9️⃣ no falla desde los once pasos y nos pone a festejar el segundo de México. 😎#HagamosQueSuceda 🇲🇽 #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/iOZ90B2B4I — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 24, 2026

El equipo mexicano se coloca en el primer lugar del Grupo K que comparte con Camerún, Rumania y Venezuela. En su siguiente encuentro buscarán cerrar con una victoria más para quedarse con el liderato de su sector.

Su siguiente juego será el viernes 27 de noviembre cuando enfrenten a la Vino Tinto en busca del primer puesto, ya que los sudamericanos también llevan dos victorias consecutivas, así que ese compromiso definirá al líder del Grupo K.

Gracias a la diferencia de goles, a México le sirve un empate o la victoria para poder avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar y enfrentar a una selección de menor nivel en la siguiente fase del Mundial Sub-17.

DCO