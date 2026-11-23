El argentino Federico Bessone, entrenador de Armando León en el NK Osijek, respaldó al delantero y arremetió contra los que criticaron el nivel del atacante, quien no fue contemplado por Rafa Márquez en ninguno de los dos partidos de la Selección Mexicana ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El timonel del equipo de Croacia reveló que le aconsejó al nacido en Ensenada, Baja California, que no prestara atención a las críticas externas, e incluso se refirió como “idiotas” a los que han hecho comentarios contra su dirigido.

Es bueno saber que Armando León🇲🇽 cuenta con todo el apoyo de Federico Bessone ante la campaña de desprestigio que le hicieron en selección.



Aunque se quedó corto al referirse a esos cabrones como "idiotas".



Veremos a quién le da la razón el tiempo. pic.twitter.com/GerPNeVb0r — Daniel Ortega... (@Dany_OrtegaF) November 23, 2026

“Obviamente lo llamé porque es un jugador que tengo aquí y le dije: ‘escucha, esto es un sueño hecho realidad por ti, para tu familia. Esto es por lo que luchas y necesitas seguir adelante, así que no escuches a estos idiotas que están hablando tonterías y sigue trabajando como lo estás haciendo’”, declaró Federico Bessone en conferencia de prensa.

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DT de Armando León está seguro de que jugará con la Selección Mexicana

Federico Bessone está convencido de que Armando León jugará eventualmente con el Tricolor, pues asegura que la mentalidad del bajacaliforniano está a prueba de todo.

“Te aseguro que algún día jugará para la Selección Mexicana, por el corazón y la mentalidad fuerte que tiene seguramente lo hará”, sentenció el timonel del NK Osijek.

¿Por qué no jugó Armando León con la Selección Mexicana?

Algunos reportes señalaron que Rafa Márquez mandó a Armando León a las tribunas en los dos juegos de cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, debido a que su no cumplió las expectativas del cuerpo técnico del Tricolor durante los entrenamientos.

Estos comentarios generaron mucho ruido y polémica en las redes sociales, pues un sector de aficionados consideró que la prensa manejó mal la situación con el delantero del NK Osijek, aunado a que soltaron la teoría de que se trató de una campaña de algunos medios para favorecer a Henry Martín, a quien Rafa Márquez no incluyó en su convocatoria.

El NK Osijek es el tercer club en Europa para Armando León, quien anteriormente formó parte de las filas de Rangers y Santa Coloma, ambos de Andorra.

EVG