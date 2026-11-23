Israel Reyes fue acusado de mandar sacar a una joven en un antro.

Israel Reyes está en el ojo del huracán, luego de que fue acusado de mandar sacar de un antro a una chica que lo grabó tras la caída del América ante Tigres en la última jornada de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Un usuario difundió en redes sociales difundió un clip en el que señaló al también seleccionado nacional del hecho ocurrido en Mezontle, nombre del centro nocturno ubicado en la Ciudad de México.

¿PERO COMOOOOOOO? LO BUENO QUE LOS “INDISCIPLINADOS” ERAN LOS DE CHIVAS 🤣🤣🤣



El día de ayer Israel Reyes ordenó sacar a una amiga del antro Mezontle por que este salía de fondo en un video que ella estaba grabando, llegando el jugador a tocarla en el hombro para pedirle su… pic.twitter.com/VTHXTf9cJu — Nacho 🐐 ❤️🤍 (@NoShowMN) November 23, 2026

De acuerdo con el relato de esta persona, una amiga grababa un video adentro del antro cuando Israel Reyes apareció en el fondo de mismo de manera accidental. Dicha situación habría molestado al futbolista del América, quien habría dado la orden de que retiraran a la chica del lugar.

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Usuario acusa a Israel Reyes

En redes sociales, el usuario en cuestión reveló que Israel Reyes ordenó sacar del antro a su amiga y acusó al jugador de tocarle el hombro a la mujer en cuestión.

“El día de ayer Israel Reyes ordenó sacar a una amiga del antro Mezontle por que este salía de fondo en un video que ella estaba grabando, llegando el jugador a tocarla en el hombro para pedirle su celular donde tenía evidente aliento alcohólico”, escribió el sujeto.

En el video se observa al guardia de seguridad retando a la joven a que lo grabara, de una manera agresiva. “Grábame”, le dijo él en torno burlón, a lo que la chica cuestionó “¿Por qué me quieren sacar?“.

¿Cuándo ocurrió la polémica de Israel Reyes?

De acuerdo con la información del usuario, el hecho ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre, un día después de que Israel Reyes y el América perdieron 1-0 frente a Tigres en el Estadio Universitario.

El seleccionado nacional ingresó al duelo en el segundo tiempo, cuando el marcador de mantenía igualado, pues el único tanto del encuentro llegó al último minuto con un tanto de tiro libre de Juan Brunetta.

EVG