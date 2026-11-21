América tenía una sola misión en su visita al Volcán, ganarle a los Tigres para pelear por el liderato del Apertura 2026. Lamentablemente para las Águilas recibieron un gol de último minuto de los universitarios y terminaron perdiendo 1-0, así que tendrán que conformarse con el segundo o tercer lugar.

El compromiso fue un tanto aburrido en el primer tiempo por el ritmo que le pusieron ambas escuadras y las pocas oportunidades de peligro que tuvieron frente al marco de Nahuel Guzmán, quien fue mencionado muy poco durante los 90 minutos.

El planteamiento de Guillermo Almada para enfrentar a Tigres fue un tanto defensivo, ya que Henry Martín no recibía el balón en zona de ataque y Alejandro Zendejas paso desapercibido durante los primeros 45 minutos.

La parte complementaria fue más dinámica por parte de ambos equipos, pero conforme transcurrían los minutos, América se metía en su propio campo y Tigres intentaba llevarse la victoria aunque ya estuvieran eliminados del torneo desde hace más de dos jornadas.

América tendrá que estar atento a lo que ocurra en el partido entre Chivas y Cruz Azul, ya que una victoria o empate del Rebaño Sagrado mandaría a las Águilas al tercer puesto, mientras que la victoria de La Máquina los mantendría en el segundo escalón de la clasificación.

90+1’⏱️ | UANL 1️⃣ - 0️⃣ AME | ⚽️ GOLAZO de tiro libre de Juan y nos da la ventaja.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/rgC3ElOOoB — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 22, 2026

Cuando el partido llegó al tiempo de compensación, el América bajó la guardia y le cedió un tiro libre a los Tigres en la frontal del área, donde apareció Juan Brunetta para colgar la esférica de uno de los ángulos y propinarle a los azulcremas su tercera derrota de la campaña.

América acumula cinco encuentros en el Apertura 2026 sin conocer la victoria, dos derrotas y tres empates, lo que comienza a preocupar a la afición americanista de cara a la Liguilla, ya que podrían llegar en un pésimo momento en busca del título.

Tigres se despide del torneo con su victoria ante las Águilas y lo que sigue es comenzar a preparar el siguiente torneo para estar de nuevo entre los ocho primeros para pelear por el título.

DCO