Se acaban las carreras para que Checo Pérez y Cadillac sumen puntos en su debut. En el Gran Premio de Las Vegas el mexicano tuvo que abandonar la carrera después del incidente que tuvo con Rafael Camara en una de las curvas del circuito en la que tocó su monoplaza con el del brasileño y terminó impactándose en el muro de contención.

El mexicano intentó rebasar al piloto de Haas en la recta, pero no consiguió poner su automóvil delante del de Camara. Cuando los dos volantes llegaron a la curva, Checo Pérez esperó que el brasileño se detuviera al verlo, pero los dos intentaron dar la vuelta y ahí fue donde ocurrió la colisión.

La colisión entre Checo y Rafa Camara.



Checo: “No tenía a dónde ir” 😔#LasVegasGP pic.twitter.com/fSAnn1Y3U6 — Marie🌸 (@ma_fe79) November 22, 2026

Checo Pérez salió del monoplaza por su propio pie

A pesar de que el choque no fue tan fuerte, el monoplaza del mexicano recibió daño considerable en su estructura y no pudo continuar en la carrera en las calles de Las Vegas.

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Afortunadamente el volante de Cadillac salió de su vehículo por su propio pie para dirigirse de regreso al paddock. El mexicano sigue sin sumar puntos en la temporada y parece que será hasta el siguiente año cuando lleguen esos primeros puntos para el jalisciense.

El mejor resultado de Checo Pérez esta temporada ha sido un decimocuarto puesto y aunque en una de las citas del año consiguió terminar entre los primeros 10, una penalización lo quitó de los lugares que entregan puntos.

DCO