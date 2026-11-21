Después de una ardua temporada, Atlético La Paz y Atlético Morelia llegaron a la final de la Liga de Expansión; sin embargo, salir campeones solo les otorga un título que pondrán en sus vitrinas, pero no podrán ascender a la Primera División por la desaparición del ascenso y descenso.

Los jugadores de ambos equipos en cuanto escucharon el silbatazo inicial se hincaron en el terreno de juego y dejaron pasar un minuto mientras sus aficionados los apoyaban abucheando por el tema del ascenso y el descenso. El árbitro central se reunió con los capitanes de La Paz y Morelia para poder comenzar el compromiso.

En la final de Expansión, Morelia y La Paz decidieron no jugar en señal de protesta. En una FINAL.



🥚 🥚 le sobran a los jugadores 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/SJ1NKsNUcD — Gonzalo No. 1 (@Juampachabal03) November 22, 2026

Antes del partido ambos equipos protestaron con una manta y un mensaje

A lo largo de la temporada, varios equipos de la Liga de Expansión han realizado sus protestas en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que este año decidió desaparecer el ascenso y descenso en el balompié nacional.

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Los dos finalistas del Apertura 2026 salieron al campo de juego para el partido de ida con unas playeras especiales y una manta con el mensaje “finalistas sin ascenso ni subvención”, es decir que no tienen un beneficio deportivo ni la ayuda económica que prometió la FMF para el campeón.

Los clubes de la Liga de Expansión seguirán buscando que el ascenso pueda regresar para tener una meta por la que pelear en la temporada, ya que los altos mandos del futbol mexicano comentaron que la única manera de llegar a Primera División es pagando su lugar.