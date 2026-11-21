Leandro Paredes tuvo un pequeño percance antes de levantar el título de la Copa Sudamericana, ya que el campeón del mundo no soportó el intenso calor de Colombia, la sede de la final, y durante una entrevista se desmayó cuando le estaba respondiendo al reportero.

El jugador de Boca Juniors comenzó hablando sin problema alguno, pero de un momento a otro perdió el conocimiento y cayó al césped. El reportero intentó salvar a Leandro Paredes de la caída, pero todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto vieron que el campeón del mundo no respondía llegaron los médicos para apoyarlo.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports



Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Leandro Paredes salió de cambio en la final antes de lo esperado

Leandro Paredes arrancó la final de la Copa Sudamericana como titular con Boca Juniors y todo iba bien hasta que inició el segundo tiempo en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Melendez.

El mediocampista argentino salió de cambio al minuto 58 de juego y en su lugar entró Tomás Belmonte, aunque a primera vista no parecía algo malo, más tarde se confirmó que Leandro Paredes se sentía mal y el calor de Colombia también influyeron en esto.

Afortunadamente el campeón del mundo fue atendido a tiempo por los médicos del club y volvió a despertar después de recibir la ayuda. Después de eso se reunió con sus compañeros para celebrar el título que consiguieron tras vencer al Atlético Mineiro.

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla.



Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/IN2poxgncH pic.twitter.com/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

Boca Juniors consiguió su tercera Copa Sudamericana

Boca Juniors vuelve a estar en lo más alto de Sudamérica después de conseguir el título de la Copa Sudamericana y con ello conseguir su boleto para la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Los xeneizes aumentaron a tres los años consecutivos en los que el futbol argentino consigue este cetro, además de que se convirtió en el equipo más laureado del certamen internacional con tres conquistas (2004, 2005 y 2026).

Argentina consigue su decimosegundo título gracias a Boca Juniors y se le despegan aún más al futbol de Brasil que suma cinco conquistas y 10 subcampeonatos de los equipos que han participado.

DCO