Monterrey fue el último invitado a la Liguilla del futbol mexicano.

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se definen después del partido entre Pumas y Monterrey que definió al último invitado a la fiesta grande. Los ocho equipos clasificados ya están definidos y solo falta conocer como se darán los cruces después de que Chivas y Cruz Azul se enfrenten.

La Liguilla AL MOMENTO

Cruz Azul (1) vs Pachuca (8)

América (2) vs León (7)

Chivas (3) vs Monterrey (6)

Atlas (4) vs Toluca (5)

¡Pachuca a Liguilla de la mano del Rey! 👑



Los @Tuzos están clasificados a la Fase Final y que se agarren todos. 🦫💙#LaLigaDeLaAfición ✨| #AP26 pic.twitter.com/771gX21tI7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Faltan partidos para definir los cruces de la Liguilla

Quedan dos partidos por jugarse en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada de domingo 22 de noviembre definirá oficialmente la Liguilla del futbol mexicano.

Equipos como Chivas y Cruz Azul, que definen al líder del semestre, faltan por jugar. El Rebaño Sagrado recibirá al Cruz Azul en la última fecha y ambos buscarán la victoria para poder pelear el liderato en la última fecha.

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Los únicos que pueden mover la tabla son los que definirán al líder, ya que los últimos cinco puestos ya están definidos y son para Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Estos son los eliminados del Apertura 2026 de la Liga MX

Con la victoria del Monterrey ante los Pumas, 10 equipos quedaron eliminados del torneo y ya comienzan a preparar lo que será la siguiente temporada que inicia en enero.

Eliminados

9 - Tijuana

10 - Santos

11 - Pumas

12 - Puebla

13 - Atlético San Luis

14 - Querétaro

15 - Tigres

16 - Atlante

17 - Necaxa

18 - Juárez

El equipo que más sorprendió en la temporada fue Tigres, que llevaba más de una década jugando la Liguilla del futbol mexicano y esta campaña quedaron fuera de la fiesta grande por sus malos resultados en las 16 jornadas anteriores.

DCO