Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se definen después del partido entre Pumas y Monterrey que definió al último invitado a la fiesta grande. Los ocho equipos clasificados ya están definidos y solo falta conocer como se darán los cruces después de que Chivas y Cruz Azul se enfrenten.
La Liguilla AL MOMENTO
- Cruz Azul (1) vs Pachuca (8)
- América (2) vs León (7)
- Chivas (3) vs Monterrey (6)
- Atlas (4) vs Toluca (5)
Faltan partidos para definir los cruces de la Liguilla
Quedan dos partidos por jugarse en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada de domingo 22 de noviembre definirá oficialmente la Liguilla del futbol mexicano.
Equipos como Chivas y Cruz Azul, que definen al líder del semestre, faltan por jugar. El Rebaño Sagrado recibirá al Cruz Azul en la última fecha y ambos buscarán la victoria para poder pelear el liderato en la última fecha.
América pierde a manos de Tigres y dejan ir la oportunidad de ser líderes del Apertura 2026
Los únicos que pueden mover la tabla son los que definirán al líder, ya que los últimos cinco puestos ya están definidos y son para Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.
Estos son los eliminados del Apertura 2026 de la Liga MX
Con la victoria del Monterrey ante los Pumas, 10 equipos quedaron eliminados del torneo y ya comienzan a preparar lo que será la siguiente temporada que inicia en enero.
Eliminados
- 9 - Tijuana
- 10 - Santos
- 11 - Pumas
- 12 - Puebla
- 13 - Atlético San Luis
- 14 - Querétaro
- 15 - Tigres
- 16 - Atlante
- 17 - Necaxa
- 18 - Juárez
El equipo que más sorprendió en la temporada fue Tigres, que llevaba más de una década jugando la Liguilla del futbol mexicano y esta campaña quedaron fuera de la fiesta grande por sus malos resultados en las 16 jornadas anteriores.
DCO