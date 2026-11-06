Abogado ve insuficiente amparo de clubes de Expansión contra la FMF por desaparición del ascenso

Acción de un partido entre Leones Negros y Tepatitlán en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión.

La desaparición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano dio lugar a una demanda de algunos equipos de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana de Futbol ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), además de un conservatorio en el Senado de la República, impulsado por el senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, José Luis Guerrero, experto en derecho constitucional, ve insuficientes los argumentos de los clubes y los que se presentaron en dicho foro.

Jugadores de Leones Negros protestan antes de un partido de la Liguilla de la Liga de Expansión. ı Foto: X @LeonesNegrosCF

Abogado ve fallido intento de ley

El titular de la Firma Jurídica Lexurbania Abogados SA de CV ve importantes fallas en lo que denomina como un intento de reforma de ley, pues afirma que la demanda de amparo no cubre el requisito de interés jurídico necesario, al asegurar que no hay una afectación en el hecho de que no haya equipos en varios de los Estados de la República Mexicana, y pone como ejemplo a LaLiga de España y a la Premier League de Inglaterra, que concentran a varios clubes en sus respectivas capitales.

“Si las grandes ligas no distribuyen a lo largo y ancho de su territorio el futbol, ¿cómo puede ser argumento válido en el país? ¿Cómo puedes decir que eso te afecta? ¿Por qué se concentra el futbol en las grandes urbes? Por temas de infraestructura, por temas de economía”, señaló José Luis Guerrero en exclusiva con La Razón.

El abogado indica que el amparo presentado por los equipos de la Liga de Expansión afirma que no hay una afectación al derecho al deporte que tienen todas las personas si no se dedican a eso con la eliminación de ascenso y descenso.

“¿Cómo te puede afectar eso a ti? El amparo va sobre garantías de la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, el derecho al deporte, el 14, 16 y 17 constitucional que te hablan de la seguridad jurídica. No veo cómo se traduzca una determinación de asamblea en que tú y yo tengamos una afectación a nuestro derecho al deporte con eso, si no nos dedicamos a eso, o al trabajo, si no trabajamos de eso”, profundizó al respecto José Luis Guerrero.

La Constitución dice que tenemos derecho a la actividad deportiva y el Estado debe de proveer eso a partir de instalaciones, de que en las escuelas se pueda dar la enseñanza deportiva, no de que haya equipos que puedan ascender José Luis Guerrero, experto en derecho constitucional



Equipos de la Liga e Expansión que demandaron a la FMF

Leones Negros

Atlético La Paz

Atlético Morelia

Cancún FC

Mineros de Zacatecas

Los escenarios que ve el experto en derecho constitucional

El experto en derecho constitucional asegura que el amparo interpuesto por los clubes de la Liga de Expansión por la desaparición del ascenso no procederá porque no está bien hecha. El TAS programó una audiencia para los próximos 18 y 19 de noviembre con el fin de revisar la disputa legal sobre este tema.

“Los escenarios que tiene hoy el ascenso y el descenso es un amparo que no va a proceder porque no se va a acreditar el interés legítimo ni jurídico, y una propuesta de reforma chimuela, sin dientes, mal hecha por los legisladores. Que les ayuden a hacer la ley, que la revisen y ahora que esté en dictaminación la puedan corregir”, ahondó el titular de la Firma Jurídica Lexurbania Abogados SA de CV.

José Luis Guerrero considera que el presidente o apoderado legal de un equipo de Expansión tiene las herramientas jurídicas para hacer una correcta demanda de amparo, pero lo dejaron en manos de otras personas que, aprovechando que el calendario electoral inició en septiembre, le quisieron entrar al tema por la popularidad del futbol.

“Como no quieren ir realmente a combatir los asociados en las instancias jurídicas que la ley les prevé (las asambleas), pues buscan mesas alternas y de repente encuentran el oportunismo político como una gran bandera. Y allá algunos legisladores federales dan espacio”, mencionó acerca del foro impulsado por Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado.

Finalmente, José Luis Guerrero, quien también fue asesor parlamentario, visualiza un largo proceso con este amparo, pues se tienen que dar muchos pasos antes de que el Poder Ejecutivo publique la norma, de la cual afirma que “la redacción es engañosa porque no prevé la imposición, simplemente la promoción de un mecanismo”.

EVG