¡INSÓLITO! América jugaría la Liguilla del Apertura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc por este motivo

América tendría que ir a jugar a Puebla por los eventos en el Estadio Azteca.

Todo indica que el América no podrá disputar su encuentro de semifinales de vuelta en la cancha del Estadio Azteca y tendrían que buscar otro recinto que pueda albergar el compromiso ante Pumas que definirá a uno de los dos finalistas del Apertura 2026.

Con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, los múltiples eventos que hay en la agenda del Estadio Azteca complicarían que las Águilas femenil jueguen su respectivo encuentro de semifinales ante Pumas en el Coloso de Santa Úrsula y también una hipotética final. Por esa razón es que se optaría porque las azulcremas jueguen sus partidos de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

América busca el bicampeonato de la Liga MX. ı Foto: Mexsport

Estos son los eventos de hay programados en el Estadio Azteca

América Femenil tuvo que disputar el encuentro de ida de los cuartos de final como local a pesar de terminar en el primer lugar de la tabla, esto por la llegada de la National Football League (NFL) a México.

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Eventos en el Estadio Azteca

Semifinales América vs Pumas (12 o 13 de diciembre)

Hipotética final de vuelta Cruz Azul vs América Varonil (13 de diciembre)

Montaje concierto de Ricardo Arjona (12-13 diciembre)

Hipotética final América vs Chivas Femenil (20 de diciembre)

Concierto Ricardo Arjona (20 de diciembre)

Como bien se sabe, el América Femenil ya tiene su estadio en las instalaciones de Coapa, pero nada como disputar la Liguilla del futbol mexicano en el Estadio Azteca, así que la directiva del equipo buscará que las azulcremas jueguen de local en el Estadio Cuauhtémoc el resto de la Fiesta Grande.

El América jugará la primera edición del Mundial Femenil de Clubes. ı Foto: Mexsport

América pelearía por el bicampeonato en Puebla

El América goleó 6-0 al Toluca en el global para meterse a las semifinales del futbol mexicano y ahora se medirán a Pumas en la antesala de la gran final, pero para las auriazules será la primera vez que enfrenten a las Águilas en esta fase.

El equipo de Ángel Villacampa tendrá que mudarse a Puebla para disputar los últimos compromisos del año y si llegan a la final, podríamos ver a las Águilas levantar el título en el Estadio Cuauhtémoc que sería el bicampeonato de las azulcremas.

DCO