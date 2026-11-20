Armando León recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica, pero en los dos juegos se quedó fuera de la convocatoria. Durante la transmisión del partido de vuelta el reportero en cancha afirmó que el nivel del delantero azteca no fue el esperado por la directiva de Rafa Márquez.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, confirmó esta información durante el compromiso en el Estadio BBVA, algo que no le pareció a Omar Govea, quien comentó en conferencia de prensa que se le hizo “una falta de respeto total el comentario que se hizo sobre el chico, sobre todo porque se mencionó como un ‘me dijeron que el chico tenía un perfil bajo’. Se me hizo una falta de respeto como se manejo el caso de Armando León”.

🚨"SE ME HIZO UNA FALTA DE RESPETO CÓMO SE MANEJÓ EL CASO DE ARMANDO LEÓN"



Omar Govea es contundente, defiende al ariete mexicano y le manda un mensaje pic.twitter.com/5m1u4XJBqx — Claro Sports (@ClaroSports) November 20, 2026

Armando León volvió a Croacia sin debutar con la Selección Mexicana

Armando León fue la sorpresa en la convocatoria de Rafael Márquez para los partidos de cuartos de final de la Concacaf Nations League, aunque el delantero mexicano vio ambos compromisos desde la grada.

El ariete del NK Osijek esperaba tener algunos minutos en el compromiso ante los Reggae Boyz para pelear por un puesto en el once inicial de Rafa Márquez; sin embargo, Julián Quiñones se quedó con esa posición para el compromiso de vuelta y Armando González y Santiago Gimenez fueron los otros delanteros elegidos.

Ahora Armando León vuelve Croacia para seguir con la temporada en Europa, pero con la esperanza de volver a ser convocado por la Selección Mexicana para tener la oportunidad de debutar con la camiseta del Tricolor en la era de Rafa Márquez.

Armando León durante un entrenamiento de la Selección Mexicana. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuántos goles lleva Armando León en el futbol de Croacia?

Aunque para muchos analistas y exfutbolistas Armando León era un desconocido, el delantero mexicano se ganó su lugar en la pasada convocatoria por el nivel que muestra en el futbol de Croacia.

El ariete canterano del Pachuca llegó al NK Osijek en julio de este año para reforzar la delantera del equipo croata, lleva seis goles en la actual campaña en el viejo continente y se ha ganado un lugar en el 11 titular de su equipo.

Armando León volverá a la actividad después de la fecha FIFA el 23 de noviembre cuando su club enfrente al Slaven en la liga local. De momento el NK Osijek se encuentra en el tercer puesto de la clasificación con 20 unidades.

DCO