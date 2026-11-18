El delantero Armando León fue convocado por Rafael Márquez a la Selección Mexicana para la Liga de Naciones de la Concacaf, pero no tuvo acción en ninguno de los juegos de cuartos de final ante la Selección de Jamaica y se han revelado los motivos.

De acuerdo con información de TUDN, Armando León no vio minutos con el Tricolor por un tema de calidad, pues no le llenó el ojo al entrenador nacional ni al resto del cuerpo técnico con sus habilidades y será complicado que regrese a un llamado con el cuadro azteca.

“Por lo que me cuentan muy bajito el nivel, muy lejos el nivel de Armando León del resto de sus compañeros en los entrenamientos, creo que difícilmente lo volveremos a ver”, reveló el reportero de TUDN, Gibrán Araige, quien cubre el día a día de la Selección Mexicana.

El comunicador lo dijo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf entre México y Jamaica, pero no fue el único, ya que su compañero Mauricio Ymay añadió que lo mostrado por Armando León durante esta Fecha FIFA estuvo lejos del nivel esperado.

“Lo que es una realidad es que en el día a día se quedó muy corto, en los entrenamientos, en distintas condiciones y de acuerdo a lo que se le llegaba a exigir, lo que nos cuentan es que sí se quedó corto”, agregó Ymay sobre el ariete que juega en la Liga de Croacia.

Armando León fue la sorpresa de la convocatoria de Rafael Márquez, pues al jugar en el NK Osijek de Croacia nadie esperaba que pudiera ser llamado a la Selección Mexicana, pero apareció al lado de nombres como Julián Quiñones, Armando González y Santiago Giménez. Incluso le ganó el puesto a Henry Martín.

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