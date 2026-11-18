Jugadores de la Selección Mexicana antes del duelo ante Jamaica en la Liga de Naciones

La Selección Mexicana ganó por primera vez al mando de Rafael Márquez y logró su pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el desempeño del equipo no dejó feliz a los aficionados, que abuchearon a los jugadores.

El mediocampista Álvaro Fidalgo se mostró consciente de la situación que vive el Tricolor y fue bastante reflexivo al asegurar que el accionar del conjunto azteca no estuvo a la altura durante la serie de cuartos de final ante la Selección de Jamaica.

“Nadie puede negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la Selección Mexicana”, aceptó El Maguito en zona mixta luego del duelo en Monterrey. El futbolista del Real Betis añadió que la obligación es ganar todos los juegos.

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“Hay que ganar todos, dar imagen de 10 en todo. Puedes perder, pero la actitud es innegociable. Todos los partidos son importantes y no llegar a hoy y remontar. No podemos negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la selección. Cada uno hace autocrítica, es importante... Tenemos todo claro, hay reconocer errores”, explicó el jugador mexicano.

Después de cinco partidos Rafael Márquez consiguió su primera victoria con la Selección Mexicana al vencer 1-0 a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un resultado con el que lograron el pase al Final Four por goles de visitante.

Márquez empezó su era en el Tricolor con muchas dudas, pero Álvaro Fidalgo asegura que todos los jugadores dentro del plantel están comprometidos con el estratega.

“Todos estamos contentos con Rafa (Márquez) en todos los aspectos, llevamos cinco partidos que no salieron porque el futbol es de resultados, no hay otra. No empezamos de la mejor manera, pero te puedo asegurar que el respaldo a Rafa es al 100 por ciento y era obligación como grupo ganar”, declaró el futbolista del Real Betis.

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