Aunque México venció a Jamaica y logró su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, los jugadores del Tricolor fueron fuertemente abucheados por la afición que se dio cita en el Estadio BBVA de Monterrey, pues el funcionamiento dejó mucho que desear.

El abucheo y los gritos en contra fueron muy sonoros y el capitán Erik Lira dio la cara ante el rechazo de los aficionados. “La afición está en todo su derecho de expresarse. Estamos a muerte con Rafa. Hoy nos quedamos con que ganamos el partido. Estamos trabajando por ser mejor”, dijo.

ERIK LIRA SALVANDONOS DEL GOL DE JAMAICA. MI PUTISIMO CAPITAN 👏 🇲🇽 pic.twitter.com/gulIHtNCEm — Alee (@ImAleeJeje) November 18, 2026

El mediocampista formado en la cantera de los Pumas de la UNAM no se enganchó con la gente y aseguró que tienen todo el derecho de ser criticados por la tribuna, además que sabe que el funcionamiento no ha sido el mejor, pues asegura que deben mejorar.

Como ha sido de la Copa del Mundo 2026, Lira fue uno de los mejores de la Selección Mexicana y tuvo una intervención destacada ante Jamaica al detener un contragolpe letal de Renaldo Cephas, quien ya había superado por velocidad a Rodrigo Huescas y Raúl Rangel, pero Erik Lira corrió contra su propia portería y evitó la anotación en contra.

Tras esa acción los aficionados regios aplaudieron al jugador del Cruz Azul e incluso corearon su nombre. Después del partido también habló sobre esta jugada y reveló lo que pensaba cuando iba compitiendo contra el delantero de la Selección de Jamaica.

“Fue puro corazón, en mi mente solo pasaba ‘no me puede hacer el gol’, y es algo que nos representa; me tocó hacerla a mí, pero nos representa a todo un país, esa jugada habla de que queremos siempre más y estamos listos para hacer grandes cosas”, comentó.

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