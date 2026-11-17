Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en el juego ante España en la Liga de Naciones

Luego del histórico triunfo de la Selección de Inglaterra ante España en Madrid, el entrenador del cuadro inglés, Thomas Tuchel, recordó el partido que su equipo sostuvo ante México en la pasada Copa del Mundo, en donde vencieron a los aztecas en el Estadio Azteca para avanzar a los cuartos de final del torneo.

La comparación de Thomas Tuchel llegó porque en el juego de Los Tres Leones ante La Roja se enfrentó a una situación parecida que ante el Tricolor; estaba de visita, con un hombre menos, aguantando la presión y sellando la noche con un triunfo histórico en donde sus grandes estrellas estuvieron a la altura de la situación.

Inglaterra le ganó 2-3 a España en su casa, con un jugador menos y Thomas Tuchel le dijo a sus jugadores que se sintió como México en el Mundial.



Ese partido fue histórico. 🇲🇽❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/P1oHOfo3Rx — Roberto Haz (@tudimebeto) November 17, 2026

“Vaya partido, vaya noche, recuerden esa sensación, de este campamento, les doy ese crédito, qué actuación y luego aguantar media hora, contra este equipo, casi se sentía como México recargado, pero absolutamente brillante, atrapados en la parte final, gran atrapada en este partido. La unión y la calidad, hasta este 3-0 y hasta la tarjeta roja, desde un nivel muy alto, absolutamente brillante”, dice el técnico en una charla con sus jugadores en el vestidor tras el partido.

Inglaterra cortó una racha invicta de 43 partidos de España, la actual campeona del mundo por marcador de 3-2 en la Liga de Naciones de UEFA. El Equipo de La Rosa resistió con 10 hombres y Harry Kane, el ganador del Balón de Oro, anotó un penalti al filo del descanso para ampliar su récord a 93 goles con la selección.

La Inglaterra de Thomas Tuchel se colocó en el primer puesto del Grupo A3, con ambos equipos ya clasificados para los cuartos de final antes del partido. El defensor Ezri Konsa puso el 2-0 a los 53 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina de Rice ante la campeona del mundo, España. Poco después, Jude Bellingham asistió al defensor Ben White.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thomas Tuchel: “We trusted the process and now you can see the results”. pic.twitter.com/tc6RGCmdMh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2026

Pero, después de que el mediocampista Elliot Anderson fuera expulsado por una falta sobre Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal convirtió el penal resultante. El delantero Nico Williams recortó distancias con otro tanto tras un pase de Yamal para asegurar un final tenso cuando quedaban 15 minutos.

El 5 de julio de 2026 Inglaterra se enfrentó ante México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor fue local en el Estadio Azteca, en donde los europeos vencieron 3-2 a los locales a pesar de la expulsión de Jarell Quansah.

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