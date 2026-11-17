La Federación Mexicana de Futbol (FMF) participó en el lanzamiento de “Sublime”, el libro autobiográfico de Francisco Javier el ‘Abuelo’ Cruz, seleccionado nacional en el Mundial de México 1986 y uno de los máximos referentes en la historia de los Rayados del Monterrey.

Francisco Javier Cruz tiene un lugar especial en la historia del Tricolor, pues fue el autor de un gol inolvidable ante Canadá en la eliminatoria mundialista. Su anotación le dio el triunfo a los aztecas por 2-1 y con ello asegurar su lugar en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, recordando que no se participó en Italia 1990.

¡Una obra "sublime"! 📖😀



El histórico Francisco Javier Cruz presentó esta tarde su libro de nombre "Sublime" y lo hizo con la compañía de nuestro Comisionado Presidente @MikelArriolaP y nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega.



¡Felicidades, 'Abuelo'! 👏 pic.twitter.com/kc8iQ01wJY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 17, 2026

“En ese acercamiento con la Federación y la amistad con mi tocayo Mikel Arriola, a mí me encantaría, en un momento dado, poder brindar mi apoyo incondicional para descubrir talentos, porque los talentos ahí están”, explicó el exfutbolista nacido en San Luis Potosí.

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La propuesta de Francisco Javier Cruz busca captar talento en México, pero no solo eso, ya que también mencionó de la importancia de pagarle bien a los buscadores de talento y a los entrenadores, para mejorar y definir los puestos de visorias. Recordó sus inicios jugando en las calles, hasta llegar a ser delantero del Tricolor.

Además, antes del partido de la Selección Mexicana ante Jamaica, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, el ‘Abuelo’ Cruz recibió un homenaje en la cancha de Rayados, club con el que ganó el campeonato de Primera División en 1986.

Con su libro “Sublime”, el ‘Abuelo’ Cruz espera poder inspirar a los jóvenes mexicanos a seguir sus sueños, a tener fe y comprometerse en los momentos difíciles, como él lo hizo. “Que sueñen, que activen su fe, que todos los sueños se cumplen”, comentó en la presentación.

La FMF rindió homenaje a Javier ‘El Abuelo’ Cruz, una leyenda que defendió con orgullo nuestros colores y dejó una huella imborrable en la historia de la @miseleccionmx 🫡



¡Gracias por tanto, Abuelo! 👏



Los detalles: https://t.co/3gu7gUYZFI pic.twitter.com/WJErvApFwE — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 18, 2026

Francisco Javier Cruz nació en Cedral, San Luis Potosí, pero su carrera en el futbol arrancó en Rayados de Monterrey, con una irrupción profesional en 1984 a los 17 años de edad. Delantero rápido y que se ganó a la afición regiomontana, en especial porque ayudó a que en el Torneo México 86 levantó el primer título de liga en la historia del club albiazul y lo hizo como figura al ser campeón de goleo con 14 anotaciones, convirtiéndose en el primer atacante en la historia de la institución en lograr dicha distinción.

Con apenas 19 años el ariete se ganó la convocatoria en la Selección Mexicana de Bora Milutinović para disputar la Copa del Mundo de México 1986. Por su juventud fungió como revulsivo de lujo, incluso con una anotación anulada ante Alemania Federal en los cuartos de final del torneo.

Aunque forjó su leyenda en Rayados, el ‘Abuelo’ jugó en Europa con el Club Deportivo Logroñés de España y el CSKA Sofía de Bulgaria. En México defendió la playera de Tigres de la UANL y del Atlante.

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