¿Por qué Armando León no va ni a la banca contra Jamaica, abandonará la concentración?

Armando León fue la sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica, pero en el partido de ida el delantero azteca no va ni a la banca. El jugador que reside en Croacia tendrá que ver el compromiso desde la grada y esperar al partido de vuelta para tener sus primeros minutos con el Tricolor.

Sin embargo, no fue el único que se quedó fuera de la convocatoria de Rafa Márquez para el juego en Kingston, ya que también Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Isaías Violante y Andrés Montaño acompañarán a Armando León en las gradas para ver el compromiso del Tricolor ante Jamaica.

El delantero mexicano Armando León en un partido en Europa ı Foto: Instagram de Armando León

¿Por qué Armando León no sale a la banca para el partido ante Jamaica?

Rafa Márquez tomó la decisión de dejar fuera de la convocatoria a Armando León, quien fue muy criticado durante la semana por su llamado con el Tricolor, ya que lleva poco tiempo luciendo en Europa con el NK Osijek.

La decisión del técnico mexicano fue por el número de futbolistas que tiene permitido para el compromiso, ya que al ser un juego oficial de la Concacaf solo pueden registrar a 23 jugadores y el estratega michoacano puso a 28 elementos en su lista, así que cinco quedaron fuera del juego de ida.

Armando León se mantendrá a las órdenes de Rafa Márquez hasta que termine la concentración cuando disputen el partido en Monterrey, pero el canterano del Pachuca debe de trabajar el doble si quiere ganarse un lugar en el siguiente compromiso ante los Reggae Boyz.

Armando León recibe su primera convocatoria con la Selección Mexicana. ı Foto: Instagram @armando.leonr

¿Cuándo será el partido de vuelta ante Jamaica en Nations League?

La Selección Mexicana debe de sacar un buen resultado en el encuentro de ida ante Jamaica si no quieren sufrir en el compromiso de vuelta en busca del boleto que los coloque en el Final Four de la Concacaf Nations League.

El partido de vuelta entre México y los Reggae Boyz se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre en la cancha del Estadio BBVA, donde el equipo de Rafa Márquez tendrá el apoyo de su afición en busca de la victoria.

DCO