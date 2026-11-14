Equipo de Guadalajara lanzaría millonaria oferta al Cruz Azul para llevarse a Erik Lira

Erik Lira es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad y es un titular indiscutible en el equipo de Rafael Márquez. Tras su fichaje fallido con el Mónaco, otro equipo de la Liga MX ya levantó la mano para buscar los servicios del mediocampista mexicano.

Con información de TUDN, el Atlas realizará una oferta de 11 millones en busca de llevar a Erik Lira a sus filas. Desde que el conjunto rojinegro tiene nuevos dueños, han desembolsado una fuerte cantidad de dinero para buscar fichajes para el club y ahora quieren que el motorcito de la Selección Mexicana vista su camiseta.

Erik Lira marcó el primer gol del partido. ı Foto: Mexsport

Atlas busca quitarle una de sus mejores piezas a Cruz Azul

El Atlas busca hacerse de los servicios de uno de los mejores jugadores de la Liga MX, así que los rojinegros necesitan presentar una mejor oferta a la directiva del Cruz Azul, ya que el mediocampista aún tiene contrato vigente con la Máquina hasta 2029.

Después de casi irse a Europa para vestir la camiseta del Mónaco, Erik Lira es pretendido por uno de los equipos de Guadalajara y si llega a darse el cambio, podría ser uno de los futbolistas mejor pagados del futbol mexicano.

De momento, el Atlas buscará que Cruz Azul le acepte su oferta para hacerse de los servicios de Erik Lira, pero la Máquina no se la pondrá fácil si quiere llevarse a una de sus mayores estrellas de la actualidad.