Erik Lira rompe el silencio sobre su fallido fichaje con el Mónaco y revela su próxima meta (VIDEO)

Erik Lira reveló lo que significó su fichaje caído de último momento con el Mónaco.

Erik Lira habló casi tres meses después de su fallido fichaje con el Mónaco, lo que impidió que se marchara por primera vez a Europa tras su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El mediocampista de Cruz Azul reconoció que fue un golpe muy duro, pero también dejó en claro que en su mente sigue presente el sueño de jugar en el viejo continente.

ERIK TOMÓ DE BUENA FORMA SU NO LLEGADA AL MÓNACO🤯



"Fue un duro golpe, esto es fútbol. No me relajo y sigo pensando en ese sueño"🤩👏



❗️Erik Lira, jugador de la selección mexicana pic.twitter.com/Fmncz3Hbiu — Claro Sports (@ClaroSports) November 13, 2026

“Fue un golpe bastante duro, pero por algo pasan las cosas, no me deja de sorprender el futbol. No me relajo ni voy a renunciar a ése sueño, pero hoy la verdad estoy enfocado en el partido de mañana, solamente pienso en Jamaica, y después todo a su tiempo y esperemos que se pueda llegar a cumplir”, declaró Erik Lira en conferencia de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Jamaica.

¿Por qué no llegó Erik Lira al Mónaco?

La llegada de Erik Lira al Mónaco no se concretó porque el equipo de la Ligue 1 no pudo liberar una plaza de jugador extracomunitario previo al cierre del mercado de fichajes.

El fichaje del mexicano dependía de la venta del atacante estadounidense Folarin Bolagun al Everton. Pero la negociación con el club de la Premier League se cayó al final porque el cuerpo médico del equipo inglés determinó que el delantero no estaba al 100 por ciento para arrancar la campaña.

Esta situación impidió que Erik Lira se uniera a Armando la ‘Hormiga’ González, el único mexicano que se marchó a Europa después de la celebración del Mundial 2026.

¿Cuántos partidos ha jugado Erik Lira con México?

Erik Lira ha tenido participación en 32 partidos con la Selección Mexicana, con la que debutó el 27 de octubre de 2021 en un cotejo amistoso contra Ecuador en Charlotte, Carolina del Norte.

El argentino Gerardo Martino fue el entrenador que le dio la oportunidad de debutar al jugador de Cruz Azul con el Tricolor. Sin embargo, el Tata no lo llamó el año siguiente a la Copa del Mundo con sede en Qatar.

Erik Lira marcó el primer gol de su carrera como futbolista precisamente con la Selección Mexicana. Lo hizo en el 2-0 sobre el Inter de Porto Alegre en un amistoso desarrollado en enero del 2025 en Brasil.

EVG