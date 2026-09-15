Erik Lira no se guarda nada para la gente del Cruz Azul sobre su fichaje fallido al Mónaco: “meses bastantes complicados”

El mediocampista mexicano Erik Lira no se guardó nada sobre su sobre fichaje fallido con el AS Mónaco de Francia. Antes de la final de la Campeones Cup 2026 ante el Inter Miami, el futbolista del Cruz Azul aseguró que vivió meses complicados por la incertidumbre del traspaso, pero al final se encuentra feliz de estar en La Máquina y aseguró que seguirá trabajando para poder concretar su llegada a Europa.

“Fueron dos meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad es que me debo a Cruz Azul. Estoy agradecido con la institución, viviendo el momento. Por algo no se dio lo que se tuvo que dar. Ahora estoy acá, a menos de 24 horas de jugar una final y estoy listo para el reto que se viene mañana”, comentó Lira, capitán del conjunto cementero.

Erik Lira tenía todo listo para ir con el Mónaco, pero al final no se pudo cerrar el fichaje por temas con terceros, pero a pesar de no poder salir al Viejo Continente se dijo contento por estar a las puertas de una nueva final con el Cruz Azul, además que nunca estuvo desmotivado por cómo terminó toda la situación con Les Rouge et Blanc (Los Rojos y Blancos).

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“En ningún momento estuve enojado o decepcionado, agradecido y súper contento de poder seguir escribiendo historia en esta institución”, dijo el futbolista de la Selección Mexicana, quien fue de los mejores elementos en la Copa del Mundo 2026.

Erik Lira agradece el interés del Mónaco

El interés del Mónaco por Erik Lira fue muy real, tanto que el entrenador del equipo francés, el brasileño Filipe Luís, dijo que le propondrá al club monegasco el fichaje del mexicano en el siguiente periodo de fichajes, pues es un jugador que le gusta y lamentó el no poder haber contado con el elemento de Cruz Azul en este momento de los traspasos.

“No pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado. A los grandes jugadores siempre los quiero a mi lado”, dijo el estratega en FOX después de un juego del Mónaco.

Por su parte, Erik Lira agradeció a Filipe Luís por su interés y aseguró que seguirá trabajando para poder jugar en Europa. “Agradecimiento total para Filipe Luís y Carlos Aviña que voltearon a ver a Cruz Azul, en especial a mí. Agradecerles y yo voy a seguir trabajando para que me alcance para estar allá”, indicó.

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