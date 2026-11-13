Lionel Scaloni revela al jugador que portará la 10 de Messi en la Selección de Argentina

Llegó el momento de que Lionel Scaloni dispute un compromiso sin Lionel Messi en la convocatoria. El entrenador argentino estuvo en conferencia de prensa y reveló cual es el plan para entregar el dorsal ‘10′ de la Albiceleste, una remera que Leo Messi utilizó desde 2009 hasta su último encuentro ante Benín.

“En este partido no se la vamos a dar a nadie, tampoco tenemos pensado a quien dársela hasta que no sea obligatorio y cuando así lo sea, ya veremos a quien se la damos. No es algo que a mi me preocupa, no es algo que sea realmente importante, pero el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no andar dando la 10 a distintos jugadores, esa es la idea”, comentó Lionel Scaloni.

"LA 10 NO SE LA VAMOS A DAR NADIE HASTA QUE SEA OBLIGATORIO"



Lionel Scaloni confirmó que el mítico dorsal que dejó Leo Messi, por el momento, no será utilizado.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/KEWW72VnMn — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 12, 2026

Lionel Scaloni podría ser el primer entrenador en dirigir tres Copas del Mundo

Lionel Scaloni marcó un antes y un después en la historia actual de la Selección Argentina, ya que después de varios fracasos logró darle cuatro títulos a la Albiceleste, de los cuáles el más importante fue la Copa del Mundo en 2022.

El técnico argentino firmó una extensión de contrato con su selección hasta 2030 y si cumple con los años pactados, Scaloni se convertirá en el primer estratega en dirigir en tres Copas del Mundo, Qatar 2022, Norteamérica 2026 y España, Marruecos y Portugal 2030.

Esto solo se cumpliría si Lionel Scaloni se mantiene hasta el 2030 y no sale de la Albiceleste antes del siguiente Mundial. Durante ese tiempo, el técnico argentino y su equipo disputarán la Copa América y una posible Finalissima si llega a ser campeón de Sudamérica.

Argentina enfrenta a Uruguay y Costa Rica en esta fecha FIFA

Argentina tiene dos partidos pactados para esta fecha FIFA y los cuáles son del agrado de la afición al ser ante dos selecciones más conocidas en América, Uruguay y Costa Rica.

El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante la escuadra que dirige Diego Forlán, quien tomó las riendas de la escuadra charrúa después de la Copa del Mundo 2026.

El compromiso ante los ticos se llevará a cabo el martes 17 de noviembre y será el último juego de la Albiceleste este año, así que cerrar el 2026 con dos victorias sería el escenario soñado para el conjunto subcampeón del mundo.

DCO