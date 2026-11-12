¿Qué pasará el viernes 13 de noviembre, por qué dicen que será el fin del mundo?

¿Por qué dicen que el viernes 13 será el fin del mundo?

En los últimos días se ha viralizado una teoría que encendió las alertas a nivel mundial, pues en redes sociales varios internautas señalan un estudio científico en el que se asegura que ese día ocurrirá el fin del mundo.

La teoría sobre el posible fin del mundo no es algo nuevo, pues aunque en diversas ocasiones se han sorteado distintas fechas sobre cuándo ocurrirá este suceso, el origen del 13 de noviembre se remonta a una teoría de 1960.

Pese a que en esta ocasión no se trata de una profecía como algunas otras del Juicio Final, también se ha descartado que el viernes 13 de noviembre se registrará el fin del mundo, o un apocalipsis.

Pues parece que el fin del mundo llega hoy por las imágenes....por una vez creo que aqui nos libramos. pic.twitter.com/fho2H2G2VF — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 11, 2026

¿Por qué dicen que el viernes 13 será el fin del mundo?

De acuerdo con el artículo “Día del Juicio Final: Viernes 13 de noviembre del 2026″ (Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026) de publicado por Heinz Von Foerster, Patricia M. Mora, y Lawrence W. Amiot, de la revista Science, este día la humanidad desaparecerá.

Esta teoría se encuentra en el artículo publicado el 4 de noviembre de 1960 debido al rápido crecimiento que se había registrado durante “los últimos dos milenios”, pues esto podría interferir en el suministro de alimentos, recursos no renovables, peligros ambientales, e interacciones perjudiciales.

Analiza el crecimiento demográfico mediante modelos matemáticos y proyecciones, mezclados con teorías sobre el futuro que podría tener la humanidad, y la necesidad de controlar la repoducción por el aumento en la población como una propuesta de seguridad.

Revista Science 1960 ı Foto: Especial

Se precisa que la población podría alcanzar el “Día del Juicio Final” el 13 de noviembre del 2026, pues en dicha fecha se alcanzaría el número infinito poblacional, provocando una autoanliquilación humana.

“En esta fecha, la población humana alcanzará el infinito si continúa creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho durante los últimos dos milenios” señalan los autores en su publicación.

Pese a que en el texto consideran que la humanidad es capaz de generar la tecnología necesaria para sortear las necesidades que puedan surgir con el crecimiento poblacional; como la falta de alimentos, también proponen regular y controlar la tasa de fertilidad.

Esto debido a que se propone igualar la tasa de fertilidad con la de mortalidad; y además, se sugiere adoptar medidas como impuestos para familias con más de dos hijos, limitar el número de hijos por pareja, y brindar beneficios por cada hijo.

Adicionalmente se propone una posible colonización espacial como una solución a la sobrepoblación en la Tierra, a la cual también se le deberían imponer medidas de regulación.

Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.