Torres Piña suma alianzas históricas con Morena, PVEM y PRD en Michoacán

Torres Piña suma a liderazgos del PVEM y PRD a proyecto político en Michoacán

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, encabezó una reunión estratégica con las dirigencias de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El encuentro marca el inicio formal de un proyecto de coordinación política que busca aglutinar a diversas fuerzas locales para responder a las demandas sociales y organizar la estructura territorial en el estado.

La integración de estos tres partidos plantea un reacomodo relevante en el escenario político de Michoacán. Por primera vez en años recientes, agrupaciones con trayectorias y plataformas contrapuestas coinciden en una mesa de diálogo unificada.

Torres Piña suma a liderazgos del PVEM y PRD a proyecto político en Michoacán ı Foto: Especial

Fuentes de la coordinación señalaron que el objetivo central es construir puentes institucionales. “Buscamos sumar capacidades, integrar liderazgos de base y escuchar a las comunidades para generar soluciones colectivas que beneficien a los municipios michoacanos”, manifestaron tras el encuentro.

A la convocatoria se sumaron alcaldes en funciones, diputados locales y coordinadores distritales. Destaca la incorporación de liderazgos territoriales que previamente colaboraban con la corriente del senador con licencia Raúl Morón.

Esta movilidad de cuadros políticos fortalece la presencia operativa del proyecto coordinado por Torres Piña en las distintas regiones de la entidad, rebasando los márgenes habituales de las estructuras de un solo partido.

Por su parte, la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) optó por mantenerse al margen de estas mesas de trabajo, marcando matices sobre la forma en que se conduce la definición política en Michoacán.

Sin embargo, el avance del diálogo con la militancia del PRD y del Verde abre la posibilidad de construir un bloque amplio para los comicios locales de 2027, si bien aclararon que aún no hay un convenio formal de coalición electoral.

Las reuniones con alcaldes e integrantes de la sociedad civil continuarán durante las próximas semanas en las cabeceras distritales de Michoacán, como parte del calendario de consolidación territorial de los Comités de Defensa.

Con este movimiento, la escena política michoacana entra de lleno en una etapa de reconfiguración partidista de cara a la renovación de cargos de elección popular en el estado.

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MSL