Balacera en Ocotlán deja dos muertos y tres lesionados; aseguran arsenal del CJNG

Una intensa balacera entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados desató una movilización de fuerzas de seguridad en Ocotlán, Jalisco, donde dos presuntos agresores fueron abatidos, uno más fue detenido y una mujer y un militar resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron este jueves 12 de noviembre, luego de que personal militar acudió a atender un reporte sobre el robo de un vehículo. La intervención derivó en una persecución por calles del municipio, que terminó con un enfrentamiento a tiros en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los reportes, durante la persecución una camioneta en la que viajaban los civiles armados fue impactada por una unidad militar y terminó volcada. Posteriormente, sus ocupantes dispararon contra los soldados, quienes respondieron a la agresión.

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En Ocotlán, Jalisco, elementos de @Defensamx1 fueron agredidos por civiles armados al atender un reporte de robo de vehículo. Al repeler la agresión, dos atacantes perdieron la vida y un hombre fue detenido. Se aseguraron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett y una… pic.twitter.com/uzXxoy1FuD — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 13, 2026

Abaten a dos presuntos agresores y aseguran arsenal

La confrontación dejó dos civiles armados muertos y un detenido de nacionalidad hondureña. Además, una mujer que se encontraba en las inmediaciones y un integrante del Ejército recibieron heridas de bala.

De acuerdo con el informe militar, ambos lesionados recibieron atención médica y permanecen estables, fuera de peligro.

Entre lo asegurado se encuentra un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, otras dos armas largas y dos granadas calibre 40 milímetros.

El armamento fue atribuido a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 12 de noviembre de 2026, el Ejército Mexicano repelió una agresión armada en el municipio de Ocotlán, Jalisco.



Personal militar fue agredido por civiles armados al atender un reporte sobre un vehículo robado; en el enfrentamiento, dos agresores perdieron la vida y uno más de… pic.twitter.com/79cO2r4v0h — @Defensamx (@Defensamx1) November 12, 2026

Incendian tráiler en carretera hacia Atotonilco

En medio de los hechos violentos también se reportó el incendio de un tráiler sobre la carretera que conduce al municipio de Atotonilco el Alto.

De acuerdo con reportes locales, la unidad habría sido incendiada presuntamente para obstaculizar el paso de las corporaciones de seguridad que se dirigían a la zona del enfrentamiento. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si este hecho está relacionado con la balacera en Ocotlán.

Enfrentamiento en Ocotlán: el Ejército repelió agresión armada al atender vehículo robado.



La tarde de este jueves, elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos por civiles armados en el municipio de Ocotlán, Jalisco, mientras atendían el reporte de un vehículo con reporte… pic.twitter.com/aUZaTVrDaP — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 12, 2026

Despliegan operativo por tierra y aire

Tras el intercambio de disparos, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo terrestre y aéreo para localizar a los demás participantes que consiguieron escapar a bordo de otra camioneta.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación para dar con el paradero de los involucrados.

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MSL