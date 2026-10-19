Acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la aplicación del Plan DN-III-E

La Secretaría de la Defensa Nacional informa que, con motivo de las afectaciones ocasionadas al país por los huracanes “Polo” , “Rachel”, “Simón”, “Trudy” y el “Frente Frío No. 2”, a partir del 8 de octubre del presente año, fueron desplegados 11,276 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, 8 helicópteros, 979 vehículos de trasporte de personal y 8 unidades de maquinaria pesada, para aplicar el Plan DN-III-E en los Estados de Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.

Como resultado de la aplicación de este Plan hasta el momento se ha logrado la evacuación de 5,625 personas hacia zonas seguras y albergues, la entrega de 4,137 despensas y 50,750 litros de agua embotellada para atención de la población afectada. Asimismo, se realizó la limpieza y desazolve de 150 viviendas y espacios públicos mediante la remoción de lodo, piedras, ramas y basura, y se logró restablecer la circulación de vías de comunicación tras despejar decenas de kilómetros de caminos con el apoyo de maquinaria pesada.

En el Valle de México, de manera adicional al despliegue antes mencionado, se mantiene en situación de alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, integrada con 1,415 elementos listos para desplegarse a donde se requiera para auxiliar a la población ante cualquier fenómeno perturbador, esta fuerza constituye una reserva estratégica para ampliar y fortalecer las capacidades operativas de las unidades militares presentes en las entidades afectadas que aplican el Plan DN-III-E.

Esta fuerza, cuenta con 5 aviones de transporte pesado y estratégico (2 Boeing 737/800, 1 Hércules C-130, 1 Casa C-295 y 1 Spartan C-27J) y 6 helicópteros (3 MI-17, 2 EC-725 y 1 MD 530F), a fin de materializar puentes aéreos cuando la situación así lo requiera para el traslado de personal, insumos médicos, despensas, entre otros.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el gobierno de México para prestar auxilio a los mexicanos cuando se requiere.

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FGR