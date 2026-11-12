Quintana Roo fortalece sus puertos para generar más oportunidades y bienestar

Las gestiones rindieron frutos con la formalización del Quinto Addendum en 2023 y la publicación del Sexto Addendum en el DOF el pasado 10 de noviembre de 2026.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), encabezada por Vagner Elbiorn Vega, concretó dos modificaciones a su Título de Concesión con autorización de la Secretaría de Marina (SEMAR), logrando ampliar en 45.64% la superficie de tierra y agua bajo su control en la entidad.

Esta medida, impulsada dentro de la gestión de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, busca fortalecer la seguridad portuaria, simplificar los trámites administrativos y detonar oportunidades económicas en los puertos del estado.

Tras una década sin cambios en el Título de Concesión, las gestiones técnicas y jurídicas de la APIQROO ante la Dirección General de Puertos rindieron frutos con la formalización del Quinto Addendum en 2023 y la publicación del Sexto Addendum en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de noviembre de 2026.

Con la entrada en vigor del Quinto Addendum, se integraron áreas marítimas y portuarias en los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Playa del Carmen.

Estas adiciones abarcan las zonas marítimas Norte, Centro y Sur de Cozumel, Marina Cozumel, espacios acuáticos en Chetumal, La Aguada y Mahahual, además del área marítima vinculada con la ruta de pasajeros en Playa del Carmen.

Por otro lado, el Sexto Addendum incorporó 601 mil 703.6967 metros cuadrados al recinto portuario de Isla Mujeres.

De este modo, la superficie total autorizada en dicho recinto pasó de 13 mil 004.0600 a 614 mil 707.7567 metros cuadrados, divididos en 562 mil 66.8725 metros cuadrados de agua y 52 mil 640.8842 metros cuadrados de tierra.

Al comienzo de la presente administración estatal, la APIQROO administraba 1,288.8966 hectáreas acumuladas entre 1994 y 2022.

Con las dos enmiendas concretadas en el gobierno de Mara Lezama, se alcanzó el incremento total del 45.64% en la superficie operativa de la entidad.

⚓🌊 ¡Más orden, seguridad y oportunidades para los puertos de #QuintanaRoo! Actualizamos los permisos de administración de la APIQROO y ampliamos en 45.64% las áreas bajo su responsabilidad, después de diez años sin modificaciones, tras los trabajos de gestión y coordinación con… pic.twitter.com/lhc8wYneij — Mara Lezama (@MaraLezama) November 12, 2026

En Isla Mujeres, la nueva delimitación facilitará la coordinación con la Capitanía de Puerto para el registro de embarcaciones, además de permitir la proyección de mejoras en iluminación y vigilancia.

Asimismo, el ordenamiento portuario garantiza mayor certeza jurídica para pescadores, cooperativas y prestadores de servicios turísticos bajo reglas claras.

Finalmente, la ampliación faculta a los usuarios para gestionar contratos y trámites directamente ante la APIQROO en Quintana Roo, eliminando la necesidad de viajar a la Ciudad de México para realizar diligencias federales, al tiempo que se refuerza la supervisión sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental.

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JVR