Mara Lezama anuncia el Festival de Cultura del Caribe 2026 del 19 al 22 de noviembre

El Festival de Cultura del Caribe (FECUCA) 2026 se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre, anunció la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien informó que en esta edición Belice será el país invitado.

“Así nuestro estado se llenará de música, de arte, tradición, alegría, con una gran celebración que reúne a los pueblos del Caribe” expresó la mandataria estatal.

“Tendremos cuatro días de fiesta cultural con actividades para todas y para todos. Feria de libro, conciertos, gala de danza, exposiciones plásticas y visuales, gastronomía y conferencias. Será un encuentro de voz en ritmos y expresiones artísticas que representan nuestra riqueza de nuestra región y que nos unen con los pueblos del Caribe”, agregó.

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Mara Lezama anunció que también se celebrará el reconocimiento del bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO, “una expresión musical que vive en nuestra memoria, en nuestras tradiciones y en la historia compartir de México y Cuba”.

Esta edición contará con la participación de siete países: Belice, Cuba, República Dominicana, Colombia, Honduras, Argentina y México, además de más de 30 agrupaciones y representantes artísticos que compartirán su talento y propuestas con el público quintanarroense y visitantes.

Entre los espectáculos más esperados destaca el concierto inaugural del 19 de noviembre en Chetumal, a cargo del grupo Bacilos. Asimismo, se contará con la participación de Los Pericos, la Compañía Nacional de Danza de Belice y la reconocida artista chetumaleña Astrid Hadad, entre otros exponentes de la escena musical y artística.

Con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la participación de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, esta celebración refrenda la importancia de impulsar espacios de encuentro, intercambio artístico y difusión del patrimonio cultural.

A través del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, el gobierno del estado invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración que reconoce la diversidad, fortalece la identidad cultural y proyecta a Quintana Roo como un territorio de encuentro entre las expresiones artísticas de México y el Caribe.

La cartelera completa y los detalles de las actividades podrán consultarse a través de las redes sociales y la página oficial del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

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cehr