Baja California activa alerta por lluvias intensas: prevén inundaciones y bajas temperaturas

El Gobierno de Baja California emitió una alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y un marcado descenso de temperaturas durante este fin de semana. Las condiciones meteorológicas afectarán a los siete municipios de la entidad y podrían provocar inundaciones, crecidas de arroyos y deslaves.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que las precipitaciones comenzaron a presentarse este sábado 31 de octubre; sin embargo, se espera que aumenten su intensidad durante el domingo 1 de noviembre y continúen hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre.

Además de las lluvias, el pronóstico contempla fuertes vientos y oleaje elevado en las zonas costeras, así como temperaturas de hasta cinco grados bajo cero en las regiones serranas, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

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Bajacalifornianos, este fin de semana se esperan lluvias muy fuertes en todo Baja California.



Les pedimos extremar precauciones, evitar zonas de riesgo, mantenerse atentos a la información oficial y llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia. pic.twitter.com/OwnVGn5gEN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 31, 2026

¿Qué municipios de Baja California tendrán lluvias fuertes?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se esperan acumulados superiores a los 50 milímetros de lluvia en los siete municipios de Baja California:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

San Quintín

San Felipe

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las rachas de viento alcanzarían entre 40 y 60 kilómetros por hora.

También se pronostica oleaje de entre uno y dos metros de altura en la costa oeste del estado. En cuanto a las temperaturas, las mínimas podrían llegar de los -5 a los 0 grados Celsius en las zonas serranas.

La dependencia explicó que estas condiciones están relacionadas con el ingreso y desplazamiento del frente frío número 4, en interacción con un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

¿Qué recomendaciones emitió la gobernadora de Baja California?

Ante el pronóstico de lluvias e inundaciones, Marina del Pilar pidió a las familias evitar cruzar arroyos y calles inundadas, mantenerse alejadas de las playas y conducir con precaución.

También recomendó abrigar adecuadamente a niñas y niños, especialmente ante el descenso de temperaturas previsto para las zonas serranas.

Por su parte, Protección Civil advirtió sobre posibles inundaciones urbanas, encharcamientos, crecidas de corrientes de agua y deslaves en zonas de montaña, por lo que exhortó a evitar traslados no esenciales durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones.

¿Dónde hay refugios temporales en Baja California?

La gobernadora recordó que se encuentran habilitados refugios temporales en distintos puntos del estado para atender a las personas que necesiten resguardarse ante las condiciones meteorológicas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 686 245 7691 para conocer la ubicación del refugio más cercano y solicitar información.

Asimismo, las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a través del número 911.

El Gobierno estatal informó que mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas y la coordinación entre las dependencias de emergencia para atender posibles afectaciones durante el paso de este sistema.

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MSL