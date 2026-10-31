Sale a la luz la verdad de la inesperada salida de Esteban Ocon de Haas en el GP de México

Esteban Ocon estuvo presente el viernes en las Prácticas Libres 2 en el Gran Premio de México, pero ni él sabía que sería su última vez arriba del monoplaza de Haas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La mañana del sábado 31 de octubre la escudería anunció que su lugar sería tomado por Ryō Hirakawa, el piloto de reserva. Aunque horas después salió a la luz la verdad de la polémica decisión que tomó el equipo.

Con información de DAZN, tras las Prácticas Libres 2 Esteban Ocon tuvo una discusión con los altos mandos de Haas que fue escalando poco a poco y lo que dijo el piloto francés que lo que necesitaba la escudería para sacar al piloto de inmediato. Ocon ya no está en México.

Esteban Ocon no estará en el Gran Premio de México. ı Foto: Reuters

¿Esteban Ocon seguirá siendo parte de Haas en la Fórmula 1?

Haas tomó la decisión de que Esteban Ocon no continúe en uno de sus asientos para lo que resta de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que su contrato termina este año y parece que el francés deberá de ir buscando otro equipo.

La escudería estadounidense parece no tener planeado regresar al francés a su asiento y que Ryo Hirakawa se quede con ese puesto para la siguiente temporada. El piloto nipón debutará en la F1 en México a sus 32 años.

Varios reportes internacionales indican que Esteban Ocon se vestirá de verde para ser nuevo volante de reservas de Aston Martin y tendrá que esperar una oportunidad en el equipo británico, ya que de momento Lance Stroll y Fernando Alonso son los actuales dueños de los dos asientos.

DCO