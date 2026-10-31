Changuito de Chapultepec le juega broma pesada a Andrea Kimi Antonelli en el GP de México (VIDEO)

En cada Gran Premio de México aparecen imágenes inéditas que no se ven en otras carreras del Gran Circo. En esta ocasión fue el turno de los changuitos de Chapultepec que sorprendieron a Andrea Kimi Antonelli dentro del paddock de la Fórmula 1.

Uno de los elementos de Mercedes compró uno de los famosos “changuitos meones” y se lo puso en su hombro izquierdo, cuando el joven piloto llegó a saludar a todos se dio cuenta del juguete que traía su compañero; sin embargo, fue tarde cuando se percató de la broma que había sufrido y su sudadera quedó mojada. El volante de 20 años quedó fascinado con el juguete mexicano y comentó que también quería uno para bromear con los aficionados.

Andrea Kimi Antonelli tendrá a México en un lugar muy especial en su corazón

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los recintos que más le gustan a los pilotos de la Fórmula 1, pues disfrutan de la comida y de la afición que realiza una fiesta los tres días de actividad.

Andrea Kimi Antonelli es la figura a seguir en la edición 2026 del Gran Premio de México, ya que necesita un resultado muy accesible para su nivel para poder coronarse por primera vez en su carrera como campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Si esto ocurre en nuestro país, la fecha en territorio azteca será una de las más importantes para el volante italiano, ya que será la pista donde se coronó por primera vez en su carrera y se convirtió en el volante más joven en adjudicar el cetro del Gran Circo, superando a Sebastian Vettel.

Les amamos, México 🇲🇽🩵 pic.twitter.com/XGjE3Ubq55 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 31, 2026

¿A qué hora se corre el Gran Premio de México en el AHR?

Todo está listo para vivir la decimonovena fecha del calendario de la Fórmula 1 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La afición mexicana ha realizado una buena entrada por el regreso de Checo Pérez al Gran Circo.

La carrera está programada para este domingo 1 de noviembre del 2026 y el semáforo se apagará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, para que los pilotos compitan por el primer puesto durante 71 vueltas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.

La fiesta se podría desatar cuando Andrea Kimi Antonelli cruce la meta y lo haga dentro del top 9 de la parrilla, ya que en ese momento automáticamente se convierte en el nuevo campeón de la Fórmula 1 a sus 20 años.

DCO