Canelo Álvarez y su imponente salida al ring con Tito Double P, previo a su pelea ante Christian Mbilli (VIDEO)

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo una imponente y espectacular salida al ring de la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en los instantes previo a enfrentar a Christian Mbilli, su primer rival en lo que va de este 2026.

El pugilista tapatío, acompañado de su mánager y entrenador Eddy Reynoso, de su equipo y por el cantante del regional mexicano y de corridos Tito Double P, ingresó con paso firme al cuadrilátero antes de medirse ante el invicto francés de 31 años de edad.

La de este sábado es la segunda pelea que el ‘Canelo’ Álvarez disputa en Arabia Saudita a lo largo de su carrera, luego de que el 3 de mayo de 2025 enfrentó ahí al cubano William Scull, a quien derrotó por decisión unánime precisamente en la ANB Arena.

¡Llegó el Canelo! 🇲🇽



Acompañado de Tito Double P, el mexicano salió a la pelea. pic.twitter.com/6piSaiv57D — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 31, 2026

Canelo busca recuperar título en su pelea contra Mbilli

En su combate contra Christian Mbilli, el ‘Canelo’ Álvarez tiene la misión de recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, mismo que está justamente en manos del originario de Camerún.

Para Saúl Álvarez y Christian Mbilli la de este 31 de octubre es su primera aparición en el ring en lo que va del año, pues las más recientes peleas de ambos ocurrieron el 13 de septiembre de 2025, cuando el francés empató con el guatemalteco Lester Martínez y el mexicano sucumbió frente al estadounidense Terence Crawford. Ambos pleitos tuvieron como sede el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

EVG