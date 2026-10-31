¡HUMILLADO! Stephen Curry se burló de Luka Doncic en la duela y el VIDEO quedará para la eternidad

El arranque de la temporada de la National Basketball Association (NBA) enfrentó a Los Ángeles Lakers contra los Golden State Warriors en el Chase Stadium, un compromiso que enfrentó a dos de las grandes estrellas de la liga, Luka Doncic y Stephen Curry, pero el que terminó perdiendo fue el jugador esloveno.

En redes sociales está circulando el video del enfrentamiento entre el estadounidense y el esloveno en el tercer cuarto del partido. El Chef intentó quitarse a Luka Doncic y el jugador de los Lakers terminó visitando la duela. Al final el basquetbolista de los Warriors tiró desde la línea de tres puntos y la humillación se culminó cuando el balón tocó las redes del aro.

Stephen Curry está teniendo un gran inicio de campaña con los Warriors

Stephen Curry está viviendo sus últimos años dentro de la NBA, pero el Chef sigue demostrando que la magia sigue intacta en cada juego con los Warriors.

El basquetbolista estadounidense vive un gran inicio de campaña con Golden State este año, en el último partido ante los Lakers consiguió 31 puntos y en el encuentro ante los Timberwolves firmó una estupenda actuación con 44 unidades para su cuenta personal.

En cinco juegos Stephen Curry lleva 146 puntos en la campaña, buenos números para el estadounidense después de vivir una etapa en su carrera llena de lesiones. La mejor temporada de Curry en la NBA fue en 2015-2016 cuando anotó 2 mil 375 unidades con los Warriors.

El baloncesto es un lugar mejor cuando Steph Curry se divierte 😍 pic.twitter.com/VCSQRPKhf5 — NBA Latam (@NBALatam) October 31, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Stephen Curry con los Warriors?

Golden State inició con tres derrotas en la temporada, pero en sus últimos tres juegos se han recuperado con tres victorias consecutivas ante los Nuggets, Timberwolves y Lakers.

Su siguiente partido será el 1 de noviembre ante Los Ángeles Clippers para buscar su cuarta victoria de la campaña y que Stephen Curry siga acumulando puntos para su cuenta personal en la campaña.

DCO