Jalen Williams se dobló todo el pie en la NBA entre Thunder y Clippers; el VIDEO más doloroso que vas a ver sin precedentes

Jalen Thunder conmocionó a compañeros y rivales tras su lesión en el juego de NBA entre Thunder y Clippers.

Jalen Williams, del Oklahoma City Thunder, fue retirado de la duela en camilla después de sufrir una grave lesión en la parte inferior de la pierna izquierda mientras recibía una falta, en una escena que llevó a algunos de sus compañeros al borde de las lágrimas durante el juego de la NBA contra Los Angeles Clippers.

Se lesionó cuando recibió una falta en una penetración con 1:14 por jugarse del partido con sede en el Paycom Center de Oklahoma City, y el personal médico lo atendió casi de inmediato después de que cayera debajo del aro en el costado ofensivo del Thunder.

🇺🇸 | La lesión en el tobillo de Jalen Williams, jugador de la NBA en Estados Unidos. pic.twitter.com/7ZJjxTjVnl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Lesión de Jalen Williams causa consternación

El tobillo de Jalen Williams fue cubierto con toallas y jugadores de ambos equipos reaccionaron con consternación inmediata cuando sacaron la camilla. El partido se detuvo durante aproximadamente cinco minutos, y el Thunder terminó imponiéndose 108-101.

Shai Gilgeous-Alexander, base de Oklahoma City, manifestó en una entrevista televisada posterior al partido, conteniendo las lágrimas mientras hablaba: “Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso”.

Jalen Williams, una pieza fundamental del Thunder

No hubo un diagnóstico inmediato por parte de los Thunder, aunque era evidente que la lesión era grave — y pidieron la camilla apenas unos segundos después de que terminara la jugada. El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, dijo que el equipo recibiría información este lunes por la mañana con las últimas actualizaciones sobre el estado de Williams. “No estamos nada bien”, expresó Daigneault.

Jalen Williams, un escolta que llegó al domingo con un promedio de 18 puntos por partido en sus primeros 250 encuentros en la NBA, ya ha sido All-Star y seleccionado al All-NBA en su carrera, además de ser una pieza clave del equipo de los Thunder que ganó el título de la NBA en 2025.

La temporada pasada se perdió 49 partidos por una serie de problemas, en su mayoría molestias en los isquiotibiales y la recuperación de una cirugía importante en la muñeca derecha.

“Le encanta jugar, le encanta competir”, comentó Gilgeous-Alexander. “Así es él. ... Es una lástima, la suerte que ha tenido hasta ahora. Pero está preparado para esto”.

EVG