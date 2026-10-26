Balón de Oro 2026: ¿Por qué se retrasó el inicio de la ceremonia? ¿qué está pasando con los ganadores?

La gala del Balón de Oro 2026 sufrió un retraso por el tráfico en Londres.

Problemas de tráfico en Londres, Inglaterra, ocasionaron que el comienzo de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se retrasara por lo menos 30 minutos. La sede del evento es el London Palladium Theatre.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane llegan como los principales candidatos para ganar el premio que desde 1956 entrega la revista France Football, y que con la de este lunes celebra su edición 70.

🚨 ÚLTIMA HORA | Se retrasa 30 minutos la gala del Balón de Oro por poblemas de tráfico.



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La ceremonia del Balón de Oro 2026 debía iniciar a las 20:00 horas locales, 14:00 horas del Centro de México. Sin embargo, el traficó ocasionó que la gala no pudiera arrancar al momento pactado.

Primer Balón de Oro fuera de París

La edición del Balón de Oro 2026 es la primera de la historia que no se realiza en París, Francia, desde que France Football entrega el premio en 1956.

Para este año se realizó el cambio de sede a Londres como un homenaje especial al inglés Sir Stanley Matthews, el primer futbolista en ganar el galardón otorgado por la prestigiosa revista francesa.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 también tiene un significado especial porque es la edición 70 del premio individual más importante en el mundo del futbol.

EVG