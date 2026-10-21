Karim López espera abrir el paso a los mexicanos en la NBA y no siente presión por su debut con Grizzlies

La historia de Karim López en la NBA arranca cuando su equipo, los Memphis Grizzlies, se enfrenten al Utah Jazz en la primera fecha de la nueva temporada y antes de su debut, el basquetbolista mexicano atendió en conferencia de prensa, en donde señaló que no siente presión por ser el único nacido en México en la liga y que busca abrir el paso a las nuevas generaciones.

“Es un orgullo, no es ninguna presión. Poder representar a tanta gente, veo las banderas cuando me van a apoyar y me da orgullo estar ahí como alguien a quien puedan ver. Es algo bonito”, dijo Karim en conferencia de prensa. “Es algo bueno y un orgullo, es como una plataforma para poder impulsar a más jóvenes y que se inspiren, que todos vean que es posible”.

Aunque ya han habido otros jugadores nacidos en México en la NBA y muchos otros con origines mexicanos, Karim López hizo historia, pues el pasado 23 de junio el nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer mexicano seleccionado en la primera ronda del NBA Draft. Fue elegido por los Detroit Pistons, pero canjeado a los Memphis Grizzlies.

Karim López llega a la NBA a una escuadra en reconstrucción. Los Grizzlies enfrentan una campaña complicada con la salida de Ja Morant, quien lideró al equipo en años anteriores y era el rostro reconocible de una franquicia que luchará por llegar a playoffs.

En sonorense carga con muchas expectativas, pues a pesar de haber más jugadores mexicanos en el pasado en la NBA, parece ser que López puede ser la primera gran estrella azteca en la competencia, pues tiene un físico con el que puede competir. Sin embargo, la campaña debut será para adaptarse y dijo que si juega 25 o 5 minutos, estará a disposición del equipo.

“Es cuestión de estar listos siempre, estar preparados para cualquier oportunidad que tengas. Uno no sabe cuánto va a jugar, sean tres o 23 minutos, pero lo que se que vayas a jugar, tienes que estar preparado. Tienes que estar listo para ir y hacer impacto, para poder ayudar al equipo a ganar en ese tiempo que estés en la cancha, así que siempre estaré listo para lo que sea”, comentó.

Karim López no será el único mexicano en la NBA este año, pues el mexico-americano Jaime Jáquez Jr. forma parte de los Milwaukee Bucks, luego de un paso por el Miami Heat.

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