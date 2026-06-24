¿Quién es Karim López, el jugador de la NBA que hizo historia en el Draft? Edad, altura, padres y dónde nació

Karim López pasó a la historia del básquetbol al ser el primer mexicano en ser seleccionado durante la primera ronda del Draft de la NBA por los Detroit Pistons; sin embargo, esta historia cambió de inmediato.

Pese a que durante la ceremonia que se realizó en Nueva York Karim López había sido seleccionado por los Detroid Pistons, poco después se decidió que este comenzará su camino dentro de la NBA en los Memphis Grizzlies.

Karim López becomes the first Mexican-born player drafted in the first round of the NBA Draft 🇲🇽 pic.twitter.com/0UbXP9TjX6 — NBA Draft (@NBADraft) June 24, 2026

Durante una entrevista en ahora miembro de los Memphis Grizzlies dijo que el apoyo de su familia forma parte importante de su carrera, y apuntó que es increíble y se siente bendecido por convertirse en el primer mexicano en ser seleccionado durante la primera ronda del Draft de la NBA.

Karim López, quien se vio muy conmocionado y lloró al ser elegido durante la primera ronda de selección, dijo que es importante seguir los sueños e intentarlo, y que durante su primer año en la NBA trabajará duro para demostrar quién es.

Karim López, edad, altura, padres y dónde nació

Karim Hiram López Mondaca es un jugador de baloncesto que nació el 12 de abril del 2007 en Hermosillo, Sonora, y que ahora forma parte de la plantilla de los Memphis Grizzlies de la NBA.

Karim López mide 2.06 metros y juega como alero. Comenzó su carrera deportiva dentro del equipo júnior del Club Joventut Bandalona con 15 años de edad, y a las 16 formó parte del CB Prat en la Liga LEB Oro.

Antes de cumplir 17 años Karim López debutó profesionalmente en la Liga Endesa, y su fichaje con los new Zealand Breakers de la NBL’s Nex Start se hizo oficial el 9 de agosto del 2024.

Este lunes 23 de junio Karim López pasó a la historia del deporte mexicano y de la NBA, al ser el primer basquetbolista nacido en México en ser elegido durate la primera ronsa de selección del Draft de la NBA.

Karim López es hijo de Jesús “Chino” López, un exjugador profesional de baloncesto y exseleccionado nacional, quien tuvo una gran influencia en el camino recorrido por Karim para llegar a la NBA con tan solo 19 años de edad.

Jesús Hiram López logró obtener la medalla de plata durante lo Juegos Panamericanos de 2011, fue campeón de la CIBACOPA en 2010, y campeón del COCABA en 2009 con la Selección Mexicana.

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