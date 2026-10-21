¿Quién es la novia de Diego Campillo de Chivas? FOTOS

Las Chivas están de celebración, pues el futbolista Diego Campillo cumplió 25 años de edad el 19 de octubre, y las redes sociales se llenaron de algunos videos de la celebración que tuvo en compañía de familiares y amigos.

Diego Campillo comenzó su vida como deportista profesional portando la playera rojiblanca, por lo que su participación dentro del equipo ha sido muy reconocida por sus familiares y amigos.

Durante la celebración de su cumpleaños número 25 estuvo rodeado de regalos y personas que lo quieren, y debido a un video en el que le cantan las mañanitas y le embarran pastel se hizo viral, algunos rumores sobre un noviazgo se encendieron.

Esto debido a que en el video aparece una joven de blusa azul sosteniendo el pastel de cumpleaños de Diego Campillo, y esto reforzó la teoría que muchos de sus seguidores tienen desde hace tiempo, un posible romance entre el futbolista y un personaje ya conocido.

¿Quién es la novia de Diego Campillo?

Hasta el momento el futbolista de las Chivas, Diego Campillo, no ha emitido alguna confirmación sobre su posible relación amorosa; sin embargo, en redes sociales los internautas aseguran que podría ser Michel Sosa.

Captan a Diego Campillo con quien podría ser su novia ı Foto: Tik Tok: @wxz.111181

Estos rumores que vienen desde hace algunos días debido a que Diego Campillo ha sido captado junto a una joven se hicieron más fuertes luego de que su madre, Jules del Campo, publicara un video en la red social Tik Tok, el cual ya no se encuentra disponible en la plataforma pero sí fue rescatado por los fanáticos.

Rápidamente los internautas comenzaron a unir las piezas de todos los rumores que se han viralizado sobre una posible relación de Diego Campillo, y con algunos comentarios lo enlazaron rápidamente a Michel Sosa.

Michel Sosa es una tapatía que se coronó como Miss Mexicana Universal Jalisco en 2019, cuando tenía 23 años de edad, cuenta con una licenciatura en Derecho, es modelo, mide 1.77 metros, y fue suplente de MxU Jalisco en 2018.

Michele Sosa ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento la información sobre la posible relación amorosa entre Diego Campillo y Michel Sosa se trata de especulaciones que circulan en redes sociales, pues ninguno ha confirmado o desmentido su relación.

Michele Sosa ı Foto: Redes Sociales

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