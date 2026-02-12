Diego Campillo no se guarda nada y responde fuertemente a Brian Rodríguez previo al Clásico Nacional (VIDEO)

Días antes del Clásico Nacional, Brian Rodríguez comenzó a calentar el partido diciendo que para las Chivas será un partido bravo, pero Diego Campillo no se quedó de brazos cruzados y le respondió al delantero del América, asegurando que todos los equipos le juegan a tope al Rebaño Sagrado.

“Para nosotros todos los partidos son bravísimos, porque todos nos juegan siempre a tope, siempre a Chivas le juegan a tope, entonces acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar, entonces todos los partidos son iguales para nosotros, y nada, los jugamos como una final”, comentó Diego Campillo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el mediocampista mexicano aseguró que “nuestra racha, el torneo pasado empezó con América y ahí ganamos, se vino un hilo de victorias, entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos”.

Chivas llega al Clásico Nacional como líder del Clausura 2026

Las Chivas iniciaron con el pie derecho su participación en el Clausura 2026, pues el Rebaño Sagrado es el único equipo que ha ganado sus primeros cinco encuentros del torneo, convirtiéndose en los líderes de la competencia y así llegan al partido ante el América de este fin de semana.

Tuvieron que pasar 11 años para que las Chivas llegaran al Clásico Nacional como líderes de la Liga MX; fue en el Clausura 2015 cuando el Rebaño Sagrado enfrentó a las Águilas como el primer puesto de la general y el encuentro terminó 1-1 en la cancha del Estadio AKRON.

Ahora en el Clausura 2026, el conjunto de Guadalajara vuelve a recibir al América como líder de la competencia, aunque este año se espera que sea un gran encuentro, ya que los dos conjuntos llegan en un buen momento, así que la afición espera un cotejo lleno de emociones en Zapopan.

América quiere quitarle el invicto a las Chivas en el Clausura 2026

El Clásico Nacional de este Clausura 2026 será un auténtico partidazo que tiene varios objetivos por parte de ambos clubes, ya que el América quiere llevarse los tres puntos del Estadio AKRON para quitarle el invicto a las Chivas y propinarle su primera derrota de la competencia.

Por su parte, el Rebaño Sagrado saldrá a su cancha y con su gente en busca de la victoria para seguir de líderes en la tabla general, además de conseguir su segunda victoria al hilo en el Clásico Nacional, pues la temporada pasada los rojiblancos derrotaron a las Águilas en la Jornada 8 del Apertura 2025.

El América podría tener el debut de Vinicius Lima o Thiago Espinosa en el partido ante las Chivas, además de que es seguro que André Jardine le siga dando minutos a Raphael Veiga para que el brasileño siga acoplándose a la altura de la Ciudad de México.

