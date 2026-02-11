Chivas recibe la peor noticia de todo el año previo al Clásico ante el América y su invicto está en riesgo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen este fin de semana el partido más difícil de toda la temporada regular y, si logran salir victoriosas ante el América, se podría decir que son un firme candidato al título del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas recibe al América en el Estadio AKRON el próximo sábado y pone en juego su invicto y liderato de la Liga MX y no todo es miel sobre hojuelas en el interior del Rebaño, pues Luis Romo, capitán de los tapatíos, no podrá jugar el fin de semana.

Luis Romo se perdería más de un mes con Chivas

Diversas fuentes han mencionado que Luis Romo tiene una dolencia muscular que lo dejaría fuera de las canchas alrededor de tres a seis semanas, por lo que el “pulmón” en la defensa y mediocampo del Guadalajara no podrá ver actividad.

Romo es tan importante para las Chivas de Gabriel Milito que ha jugado todos los partidos del Clausura 2026; lo ha hecho de titular y con la mayor cantidad de minutos posible. Se volvió fundamental para que el Rebaño sume 15 puntos de 15 posibles y sea líder general y el único invicto de la Liga MX. Esta semana se respira diferente.

El AKRON, el arma letal de Chivas

El Clásico entre Chivas y América está muy cerca de disputarse y los diferentes aficionados ya comienzan con las tradicionales apuestas, pero hay un dato relevante: el Guadalajara tiene una racha importante en su casa.

Las Chivas de Gabriel Milito han convertido al Estadio AKRON en una auténtica fortaleza y, ante las Águilas, buscarán mantener la tendencia. El funcionamiento intachable, acompañado de la estadística, respalda el gran momento que vive el equipo y que busca ligar su octavo partido invicto a la racha de seis triunfos y un empate en casa; son casi cinco meses desde la última vez que el Rebaño dejó ir puntos como anfitrión.